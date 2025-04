Morte tra le fiamme in un hotel affollato | almeno 15 vittime

All'inizio c'era solo l'odore acre, un filo sottile che attraversava i corridoi. Poi un rumore sordo, come un tuono lontano, e la luce che tremava sotto le porte. Qualcuno ha cominciato a gridare, altri a bussare alle stanze, urlando nomi o numeri, cercando amici, figli, colleghi. Dal tetto, nel buio tagliato dalle fiamme, si scorgevano sagome in fuga, corpi che si arrampicavano dove potevano, aggrappati alle gronde, in bilico sul vuoto.In tanti hanno tentato di salvarsi uscendo dalle finestre, strisciando lungo i muri caldi, mentre l'albergo diventava una trappola. Una delle vittime, secondo quanto ricostruito, si è lanciata dalla terrazza: l'impatto non le ha lasciato scampo. In quelle ore ogni piano era un labirinto di fumo e urla, ogni porta chiusa un confine tra la vita e la Morte.

Kiev, '4 morti a Dnipro, domate fiamme in hotel e ristorante' - (ANSA) - ROMA, 29 MAR - Almeno quattro persone sono morte e ... servizio erano affollati" e "i soccorritori sono riusciti a contenere un incendio scoppiato nel complesso di un hotel e un ... 🔗msn.com

