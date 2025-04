Morte Maradona nuove lugubri ombre su Luque | “Impedì ai medici di valutare le condizioni di Diego”

Morte di Diego Armando Maradona, avvenuto nel novembre 2020, si arricchisce di nuove accuse nei confronti di Leopoldo Luque, che seguì personalmente gli ultimi giorni di vita del Pibe, vietando ad altri medici di valutarne le reali condizioni: "Fu un divieto strano e intempestivo" 🔗 Il processo sulladi Diego Armando, avvenuto nel novembre 2020, si arricchisce diaccuse nei confronti di Leopoldo, che seguì personalmente gli ultimi giorni di vita del Pibe, vietando ad altridi valutarne le reali: "Fu un divieto strano e intempestivo" 🔗 Fanpage.it

Maradona, nuove rivelazioni nel processo per la morte di Diego: “Assassinato in una congiunzione diabolica” - Nel processo per la morte di Maradona hanno testimoniato due medici che hanno sono intervenuti prima di decretare il decesso ma hanno svelato altri particolari a dir poco agghiaccianti: "Era morto da un paio d'ore".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Morte Maradona, l'ex compagna: «La psichiatra aveva una relazione con Diego» - Il processo per la morte di Diego Armando Maradona, avvenuta il 25 novembre 2020, si svolge non soltanto nell'aula della terza sezione penale del tribunale di San Isidro. Come tutto quello che ha... 🔗ilmattino.it

