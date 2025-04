Morte Maradona nuove accuse al chirurgo Luque | Impedì ai medici di valutare le condizioni di Diego faceva entrare chiunque in rianimazione

Nuove accuse si abbattono su Leopoldo Luque, il chirurgo a capo del team che aveva seguito Diego Armando Maradona fino alla sua morte. Il medico è indagato insieme alla psichiatra Agustina Cosachov, per negligenza medica e abbandono di persona.

Maradona, nuove rivelazioni nel processo per la morte di Diego: “Assassinato in una congiunzione diabolica” - Nel processo per la morte di Maradona hanno testimoniato due medici che hanno sono intervenuti prima di decretare il decesso ma hanno svelato altri particolari a dir poco agghiaccianti: "Era morto da un paio d'ore".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Maradona, il Processo sulla Sua Morte: Un Caos di Accuse e Contraddizioni - Il 5° Giorno del Processo sulla Morte di Maradona: Tensioni e Polemiche Il processo sulla morte di Diego Armando Maradona, in corso presso il tribunale penale di San Isidro a Buenos Aires, è entrato nel suo quinto giorno con un’escalation di tensioni e scontri tra le parti coinvolte. Al centro delle polemiche c’è Jana, la figlia minore della leggenda del calcio argentino, che è stata la prima parente diretta a testimoniare. 🔗terzotemponapoli.com

Morte Maradona, nuove lugubri ombre su Luque: “Impedì ai medici di valutare le condizioni di Diego” - Il processo sulla morte di Diego Armando Maradona, avvenuto nel novembre 2020, si arricchisce di nuove accuse nei confronti di Leopoldo Luque, che seguì personalmente gli ultimi giorni di vita del Pibe, vietando ad altri medici di valutarne le reali condizioni: "Fu un divieto strano e intempestivo"Continua a leggere 🔗fanpage.it

Morte Maradona, nuove lugubri ombre su Luque: “Impedì ai medici di valutare le condizioni di Diego” - Il processo sulla morte di Diego Armando Maradona, avvenuto nel novembre 2020, si arricchisce di nuove accuse nei confronti di Leopoldo Luque, che seguì ... 🔗fanpage.it

Morte Maradona, rivelazioni shock: "Vietarono l'ingresso ai medici, nella stanza era permesso tutto" - Il direttore della clinica dove Diego fu operato per un ematoma parla al processo e accusa i medici personali del Pibe: "Non lasciarono entrare gli specialisti che dovevano valutarlo. Ordinarono di se ... 🔗gazzetta.it

Morte Maradona, svelati nuovi retroscena: “Sedato per 24 ore” - La rivelazione del responsabile del reparto di terapia intensiva Villarejo sulla morte di Maradona: ancora accuse sugli imputati. 🔗derbyderbyderby.it