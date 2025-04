Morta in casa a Mercato San Severino sopralluogo dei Ris

sopralluogo dei carabinieri del Ris di Roma nell'abitazione di Carmela Quaranta, la 42enne di Mercato San Severino (Salerno) che la sera di Pasqua è stata trovata senza vita in casa.Nei giorni scorsi l'inchiesta della Procura di Nocera Inferiore ha subito un'accelerata: in seguito all'autopsia, che ha riscontrato segni compatibili con un presunto strangolamento, l'ipotesi di reato è diventata di omicidio volontario, anche per poter effettuare accertamenti irripetibili all'interno dell'appartamento. Sotto i riflettori è finito il compagno della donna, un 56enne, al momento unico indagato. Questa mattina in via Trieste sono arrivati i carabinieri del Ris che hanno passato al setaccio l'appartamento nel quale viveva la donna, alla ricerca di tracce che potrebbero consentire di ricostruire quanto accaduto.

Mercato San Severino, donna trovata morta in casa la sera di Pasqua: indagini in corso - Tragedia nella serata di Pasqua a Mercato San Severino, dove una donna è stata trovata senza vita nella sua abitazione. Secondo le prime informazioni, il decesso sarebbe avvenuto circa 48 ore prima della scoperta. L’allarme è stato dato da un’amica, preoccupata perché da giorni non riusciva più a contattarla. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, insieme ai vigili del fuoco che hanno permesso l’accesso all’abitazione, e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare la morte della donna. 🔗zon.it

Donna di 42 anni trovata morta in casa la notte di Pasqua a Mercato San Severino (Salerno) - Il corpo senza vita di una donna di 42anni ritrovato in via Trieste a Mercato San Severino. Disposta autopsia.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Mercato San Severino, donna trovata morta in casa: disposta l’autopsia - Resta avvolta nel mistero la morte della 42enne rinvenuta priva di vita nella sua abitazione di Mercato San Severino la notte di Pasqua. La Procura di Nocera Inferiore ha affidato ieri pomeriggio l’incarico al medico legale per l’autopsia, che sarà determinante per chiarire le cause del decesso. I risultati sono attesi entro novanta giorni. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti ci sono sia la morte naturale che quella conseguente ad altro reato. 🔗zon.it

Morta in casa a Mercato San Severino, sopralluogo dei Ris - È ancora in corso il sopralluogo dei carabinieri del Ris di Roma nell'abitazione di Carmela Quaranta, la 42enne di Mercato San Severino (Salerno) che la sera di Pasqua è stata trovata senza vita in ca ... 🔗msn.com

Mercato San Severino, uccisa in casa Carmela Quaranta: è caccia al Dna - Questa mattina i carabinieri ispezioneranno la casa di Carmela Quaranta, la 42enne trovata morta in camera da letto, in via Trieste a Mercato San Severino, la sera di Pasqua. L’inchiesta ... 🔗ilmattino.it

Sarebbe stata uccisa la donna trovata morta in casa a Pasqua - Il corpo di Carmela Quaranta, 42 anni, rinvenuto in un appartamento di via Trieste a Mercato San Severino, nel Salernitano. L'autopsia rivela segni di strangolamento ... 🔗rainews.it