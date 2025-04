Morta dopo una iniezione sarà un collegio di esperti a risolvere il caso

iniezione lombare che gli era stata praticata oltre un anno fa saranno necessari gli esami di laboratorio. Oggi 30 aprile. 🔗 Trevisotoday.it - Morta dopo una iniezione, sarà un collegio di esperti a risolvere il caso L'autopsia ha confermato che la morte è sopraggiunta per la polmonite e a causa di una insufficienza multi organo. Ma per sapere se esiste una rapporto di causa-effetto dell'lombare che gli era stata praticata oltre un anno fa saranno necessari gli esami di laboratorio. Oggi 30 aprile. 🔗 Trevisotoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Cosa riportano altre fonti

Insegnante morta dopo il vaccino: la decisione sul medico che le ha fatto l’iniezione - Il medico, oggi in pensione e conosciuto con le iniziali V. F., che somministrò il vaccino AstraZeneca contro il Covid alla 46enne insegnante Cinzia Pennino, morta il 28 marzo 2021, è stato assolto dal giudice monocratico dall’accusa di omicidio colposo, poiché il fatto non è stato ritenuto sussistente. Cinzia Pennino era stata tra le prime a ricevere il vaccino, in quanto insegnante, e in un momento in cui AstraZeneca era più disponibile. 🔗thesocialpost.it

Clementina voleva denunciare l'ospedale, sarà morta per infarto per patimento fisico e morale dopo immobilizzazione prolungata o l’avranno sedata troppo - L’avranno sedata troppo, per farla calmare con le buone o con le cattive? Ormai l’unica risposta certa la si potrebbe avere solo da un’autopsia scrupolosa, nel caso ne venisse mai eseguita una Ho visto l’ultimo video di Clementina, era meno sedata e dalla sua voce si può percepire quanto foss 🔗ilgiornaleditalia.it

Enrico Brignano, morta mamma Anna: «Vai e raggiungi papà, sarà sulla porta ad aspettarti». L'annuncio in lacrime dopo lo spettacolo - Grave lutto per Enrico Brignano, che ha perso la madre Anna all'età di 89 anni. L'attore ha dato la triste notizia con un commovente post su Instagram, accompagnato da alcune foto di... 🔗leggo.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Morta dopo una iniezione, sarà un collegio di esperti a risolvere il caso; Morta dopo una iniezione, sarà un collegio di esperti a risolvere il caso; Anziana muore dopo un'iniezione lombare e un anno di ricoveri: aperta un'inchiesta, indagato il medico di base; La morte del Pontefice: il ruolo del camerlengo e il processo di successione. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media