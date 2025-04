Morrone sul playout contro la SPAL | Scontro inedito il Milan non può retrocedere

Morrone, presidente dell'ADICOSP, ha analizzato ai microfoni di TuttoC.com ha parlato dei playout tra Milan Futuro e SPAL

Spal contro Milan Futuro: la sfida decisiva per la salvezza nei playout - La doppia sfida col Milan Futuro in programma il 10 e il 17 maggio decreterà la sopravvivenza della Spal nel calcio professionistico oppure la discesa negli inferi del dilettantismo. Su questo non c’erano dubbi, considerando che per definizione i playout rappresentano un vero e proprio spareggio: chi vince ottiene la salvezza, chi perde retrocede al piano inferiore. Sulla carta però esisteva la possibilità (eventuale) di risalire sul treno della serie C a bocce ferme, attraverso la partita delle riammissioni. 🔗sport.quotidiano.net

Spal: Preparativi per i Playout Decisivi contro Milan Futuro - Tra un mese la Spal sarà nel bel mezzo della settimana decisiva della propria stagione, a cavallo tra la gara di andata e quella di ritorno dei playout in programma il 10 e 17 maggio. Mancano ancora due giornate di campionato, ma è evidente che la mente di mister Baldini e dei giocatori sia già proiettata alla doppia sfida che può regalare la sopravvivenza oppure decretare la discesa negli inferi dei dilettanti dei biancazzurri. 🔗ilrestodelcarlino.it

Milan Futuro ai playout: date e come funzionano. Contro la Spal si parte con un handicap - Milan-Futuro ai playout: contro la Spal i rossoneri partono con un handicap molto importante. Ecco i dettagli della doppia sfida con le date 🔗pianetamilan.it

