Morelli | intesa Ansfisa-Italferr tecnologie ultima generazione

intesa tra Ansfisa, l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, e Italferr, società di ingegneria del Gruppo FS Italiane, per promuovere sistemi digitali, modelli e best practices per lo sviluppo, la gestione, la manutenzione e il monitoraggio degli impianti e dei sottosistemi ferroviari, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega al CIPESS, Alessandro Morelli, ha voluto sottolineare come "accordi come questi sono un prototipo per il Paese di interventi sul fronte della sicurezza sul lavoro. Infatti, attraverso le tecnologie che il mercato ci mette a disposizione si possono migliorare la qualità del lavoro degli operatori che sono ogni giorno sui cantieri e la sicurezza di tutti i nostri concittadini. 🔗 Quotidiano.net - Morelli: intesa Ansfisa-Italferr tecnologie ultima generazione Roma, 30 apr. (askanews) - In occasione della firma a Roma dell'tra, l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, e, società di ingegneria del Gruppo FS Italiane, per promuovere sistemi digitali, modelli e best practices per lo sviluppo, la gestione, la manutenzione e il monitoraggio degli impianti e dei sottosistemi ferroviari, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega al CIPESS, Alessandro, ha voluto sottolineare come "accordi come questi sono un prototipo per il Paese di interventi sul fronte della sicurezza sul lavoro. Infatti, attraverso leche il mercato ci mette a disposizione si possono migliorare la qualità del lavoro degli operatori che sono ogni giorno sui cantieri e la sicurezza di tutti i nostri concittadini. 🔗 Quotidiano.net

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cyberbullismo e revenge porn: siglato protocollo d’intesa tra Carabinieri e Garante Privacy per un uso consapevole di dati e tecnologie digitali: - L’Arma dei Carabinieri e il Garante per la Protezione dei Dati Personali hanno siglato un protocollo d’intesa finalizzato a rafforzare la collaborazione istituzionale in ambito formativo e operativo. L’accordo è stato firmato dal Comandante Generale, Gen. C.A. Salvatore Luongo, e dal Presidente dell’Autorità, Prof. Pasquale Stanzione. Le finalità condivise si concentrano sulla promozione di un utilizzo più consapevole delle tecnologie digitali e sul potenziamento delle competenze professionali nell’ambito della protezione dei dati personali. 🔗orizzontescuola.it

Cyberbullismo e revenge porn: siglato protocollo d’intesa tra Carabinieri e Garante Privacy per un uso consapevole di dati e tecnologie digitali - L’Arma dei Carabinieri e il Garante per la Protezione dei Dati Personali hanno siglato un protocollo d’intesa finalizzato a rafforzare la collaborazione istituzionale in ambito formativo e operativo. L’accordo è stato firmato dal Comandante Generale, Gen. C.A. Salvatore Luongo, e dal Presidente dell’Autorità, Prof. Pasquale Stanzione. Le finalità condivise si concentrano sulla promozione di un utilizzo più consapevole delle tecnologie digitali e sul potenziamento delle competenze professionali nell’ambito della protezione dei dati personali. 🔗orizzontescuola.it

Intesa Dac-Fondazione Convivenza Vesuvio: Tecnologie spaziali per prevenire il rischio eruzione e rigenerare le aree interne - Coniugare la sicurezza dei cittadini con la rigenerazione sociale ed economica dei territori interni della Campania, in particolare quelli a rischio vulcanico e spopolamento: è l’obiettivo dell’accordo che i vertici del Distretto Aerospaziale della Campania e la Fondazione Convivenza Vesuvio firmeranno domani , giovedì 10 aprile alle ore 15,30, nella sede del Dac in Confindustria Caserta. Grazie al contributo del Distretto – che riunisce oltre 30 grandi imprese, 150 Pmi, 5 università e 5 centri di ricerca di rilievo internazionale – la Fondazione potrà contare su un’assistenza tecnica di ... 🔗ildenaro.it

Ne parlano su altre fonti

Morelli: intesa Ansfisa-Italferr tecnologie ultima generazione - Roma, 30 apr. (askanews) – In occasione della firma a Roma dell’intesa tra ANSFISA, l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, e Italferr, soci ... 🔗askanews.it