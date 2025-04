Montoro al via il restauro del Palazzo Maglio | partiti i lavori dopo oltre vent’anni di attesa

Sono ufficialmente iniziati i lavori di ristrutturazione del Palazzo Maglio, storico edificio situato nella zona San Felice di Montoro. Ad eseguire l'intervento è lo Studio Tecnico Mdm - di Felice Mercogliano - realtà con sede a Nola e operante a livello nazionale nel settore dell'edilizia e.

