della nostra amata effigie della Madonna del Carmine, protettrice della nostra comunità, dopo i lavori di restauro.programma: Domenica 4 e Lunedì 5 Maggio 2025Chiesa di San FeliceOre 19:00 - domenica 4 Maggio 2025accoglienza della statua. 🔗 Avellinotoday.it - Montoro accoglie la statua della Madonna del Carmine: il programma delle celebrazioni religiose Con immensa gioia annunciamo il ritornonostra amata effigiedel, protettricenostra comunità, dopo i lavori di restauro.: Domenica 4 e Lunedì 5 Maggio 2025Chiesa di San FeliceOre 19:00 - domenica 4 Maggio 2025nza. 🔗 Avellinotoday.it

