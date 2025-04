Montesarchio approvato il Rendiconto 2024 | migliora il disavanzo tariffe TARI stabili

Montesarchio ha approvato, nella seduta del 29 aprile, il Rendiconto della gestione finanziaria 2024, rispettando pienamente i termini stabiliti dalla normativa.

Comunicato Stampa

L'Assessore Angela Papa: "Risultato amministrativo importante, equilibrio garantito senza ricorrere all'anticipazione di tesoreria"

Il Consiglio comunale di Montesarchio ha approvato, nella seduta del 29 aprile, il Rendiconto della gestione finanziaria 2024, rispettando pienamente i termini stabiliti dalla normativa.

