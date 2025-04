Montefredane Montefusco Mercogliano e Summonte protagonisti delle Giornate Nazionali dei Castelli

L'Irpinia diventa protagonista delle Giornate Nazionali dei Castelli, promosse dall'Istituto Italiano dei Castelli e patrocinate dal Ministero della Cultura, con un programma ricco che vedrà coinvolti, il 10 e l'11 maggio, alcuni dei borghi più suggestivi della provincia di Avellino: Montefredane, Montefusco, Mercogliano e Summonte.

Vandalismo a Montefredane: il sindaco lancia un appello alla cittadinanza - Nuovo, fermo avviso alle famiglie e ai giovani del paese. Il Sindaco, Ciro Aquino, ha dichiarato guerra agli atti di vandalismo che stanno compromettendo il patrimonio pubblico, e con esso la qualità della vita della comunità. L'ultimo episodio, che ha visto il danneggiamento del cancello del... 🔗avellinotoday.it

Mercogliano (AV): Gestione illecita di rifiuti – i Carabinieri denunciano un imprenditore - Gestione illecita di rifiuti: imprenditore denunciato e area sequestrata a Summonte Nell’ambito di attività di controllo sulla gestione illecita di rifiuti, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Summonte in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, denunciavano un imprenditore. Le indagini hanno permesso di verificare che l’uomo, in qualità di amministratore unico di una società dedita alla lavorazione e verniciatura di materiale ferroso, aveva depositato in modo incontrollato, rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione edile. 🔗puntomagazine.it

Mercogliano, misura cautelare nei confronti di un 24enne indagato per maltrattamenti in famiglia - Nella giornata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Avellino hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino, nei confronti di un... 🔗avellinotoday.it

