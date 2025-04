Montecorvino Rovella furto nella notte in una rivendita di tabacchi

notte in una rivendita di tabacchi a Montecorvino Rovella, lungo la Strada Provinciale che conduce a Giffoni Valle Piana. I malviventi si sono introdotti nell’attività approfittando del buio e hanno portato via un consistente quantitativo di sigarette. A. 🔗 Salernotoday.it - Montecorvino Rovella, furto nella notte in una rivendita di tabacchi Un colpo è stato messo a segno questain unadi, lungo la Strada Provinciale che conduce a Giffoni Valle Piana. I malviventi si sono introdotti nell’attività approfittando del buio e hanno portato via un consistente quantitativo di sigarette. A. 🔗 Salernotoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

Cogliate, furto al supermercato di notte: ladri in fuga con 5mila euro - Sono entrati dalla porta principale. Ma di notte. Quando la saracinesca era abbassata e il supermercato chiuso. E sono riusciti a rubare 5mila euro di incasso e scappare via. Furto all'Italmark di Cogliate, nella nottata tra mercoledì 19 e giovedì 20 febbraio. Ignoti malviventi sono entrati... 🔗monzatoday.it

Montecorvino Rovella, incendio notturno in Piazza Sabini: quattro auto in fiamme - Un violento incendio è divampato nella notte a Montecorvino Rovella, coinvolgendo quattro automobili in sosta in Piazza Sabini. L’incendio provocato momenti di forte apprensione per la vicinanza di una tubatura del gas metano. L’allarme è scattato intorno alle 3:00, quando sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Giffoni Valle Piana con due automezzi e un’autobotte. L’intervento dei vigili del fuoco Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area, rese complesse dalla presenza della tubatura di adduzione del gas, si sono protratte fino alle 7 del mattino. 🔗zon.it

Doppio furto nella notte: ladri nel magazzino comunale e nella sede dei vigili del fuoco - Doppio furto nella notte. E’ quanto è stato registrato a Copparo. La prima razzia è avvenuta nel magazzino comunale, dove ignoti tra giovedì 27 e venerdì 28 hanno sottratto diversi attrezzi – tra cui una motosega e forbicioni –, mentre il secondo colpo è stato messo in atto nel Distaccamento dei... 🔗ferraratoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ancora un furto nel salernitano: colpo notturno in una rivendita di tabacchi; Montecorvino Rovella, furto notturno in una tabaccheria: rubate sigarette per migliaia di euro; Montecorvino Rovella, tabacchi svaligiato: ladri fuggiti con la refurtiva; Montecorvino Rovella, tabacchi svaligiato: ladri fuggiti con la refurtiva. 🔗Cosa riportano altre fonti

Siguen los Robos en Montecorvino Rovella - Tabaccheria svaligiata a Montecorvino Rovella. I malviventi la scorsa notte hanno messo a segno il furto nell'attività commerciale ubicata lungo la strada provinciale che collega ... 🔗msn.com

Ladri in un tabacchino a Montecorvino Rovella. Rubate numerose stecche di sigarette - Una rivendita di tabacchi è stata svaligiata dai ladri la scorsa notte. E’ accaduto a Montecorvino Rovella, dove ignoti, approfittando del buio, hanno messo a segno il colpo nell’attività commerciale ... 🔗ondanews.it

Montecorvino Rovella, furto notturno in una tabaccheria: rubate sigarette per migliaia di euro - La tabaccheria non è nuova a episodi del genere: negli ultimi mesi ha già subito diversi furti, l’ultimo dei quali risale al 20 marzo scorso. 🔗agro24.it