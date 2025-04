Montagna di rifiuti abbandonati su monte Moro

Genovatoday.it - Montagna di rifiuti abbandonati su monte Moro Anche quest'anno il meteo per Pasquetta non ha riservato condizioni favorevoli alle grigliate all'aria aperta, ma si è fatto perdonare in occasione del 25 aprile, quando in molti hanno approfittato della bella giornata per mangiare qualcosa in compagnia all'aria aperta.Così è successo anche. 🔗 Genovatoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sacchi pieni di rifiuti abbandonati: denunciato il titolare di bar di Monza - Aveva scelto come pattumiera del suo locale via Cesare da Sesto, nel quartiere San Donato a Monza. Ma quella modalità errata di smaltire i rifiuti è stata scoperta dagli agenti della polizia locale. Durante un controllo del territorio, i vigili hanno individuato una vera e propria discarica in... 🔗monzatoday.it

Terni, rifiuti abbandonati in centro: multa da 2.500 euro per un trasgressore seriale - Rifiuti abbandonati a Terni, multa da 2.500 euro per un trasgressore seriale. A darne notizia il Comune di Terni, che ha anche sottolineato come nel primo trimestre dell’anno corrente sono state ben 32 le violazioni in materia registrate. Grazie al controllo delle immagini di una telecamera... 🔗ternitoday.it

"Rifiuti abbandonati e topi davanti i all'entrata dei garage delle case Acer di via Fratti" - Riceviamo e pubblichiamo: "Davanti all'entrata dei garage delle case Acer di via Fratti, abbandono di rifiuti e presenza di topi che provengono dall'interno. I residenti non hanno più accesso in quanto sono stati chiusi e proibito l'accesso. È uno schifo". 🔗forlitoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Montagna di rifiuti abbandonati su monte Moro :: Segnalazione a Genova; Il cammino spirituale della donna che ha ripulito l'Everest; Sciacallo dorato, un piccolo branco sulle pendici del Monte Casale - Basso Sarca - Ledro; Amare conclusioni. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Sgomberata l’enorme montagna di rifiuti all’ex Vivo - Ripulita dalla montagna di rifiuti abbandonati l’area dell’ex Vivo a Ozzero, una vera e propria discarica abusiva a cielo aperto parallela alla Vigevanese, che per anni ha fatto da panorama agli aut ... 🔗primamilanoovest.it

inciviltà e rifiuti abbandonati a ceresole reale tra natura e degrado - A Ceresole Reale e Borgiallo, il turismo porta degrado ambientale tra rifiuti abbandonati e incuria, evidenziando la necessità di responsabilità e rispetto per preservare i paesaggi montani piemontesi ... 🔗gaeta.it

Brugherio, la montagna di rifiuti ostruisce la via - La denuncia di un pensionato di Brugherio che ama girare per la città in bici: “con tutti quei rifiuti non ci passo neanche”. “Non riesco neanche più a passare con la bicicletta, per colpa ... 🔗mbnews.it