Monrif e CesUE insieme per rafforzare l’informazione sull’Europa | nasce la partnership per promuovere contenuti europei accessibili e di qualità

l’informazione di qualità è una risorsa preziosa, il Gruppo Monrif e CesUE Srl hanno annunciato una collaborazione strategica destinata a rivoluzionare il modo in cui i cittadini italiani accedono alle notizie sull’Unione Europea. L’accordo, operativo dal 23 aprile 2025, unisce l’esperienza editoriale di Monrif – editore di testate storiche come QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce! – con l’expertise di CesUE, centro di eccellenza specializzato in formazione, comunicazione e progettazione sui temi europei. Al centro del progetto c’è Euractiv Italia, l’edizione italiana del rinomato network europeo di informazione indipendente, gestito da CesUE, che diventerà una finestra privilegiata per esplorare le dinamiche, le opportunità e le sfide dell’Europa. 🔗 Quotidiano.net - Monrif e CesUE insieme per rafforzare l’informazione sull’Europa: nasce la partnership per promuovere contenuti europei accessibili e di qualità In un’epoca in cuidiè una risorsa preziosa, il GruppoSrl hanno annunciato una collaborazione strategica destinata a rivoluzionare il modo in cui i cittadini italiani accedono alle notizie sull’Unione Europea. L’accordo, operativo dal 23 aprile 2025, unisce l’esperienza editoriale di– editore di testate storiche come QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce! – con l’expertise di, centro di eccellenza specializzato in formazione, comunicazione e progettazione sui temi. Al centro del progetto c’è Euractiv Italia, l’edizione italiana del rinomato network europeo di informazione indipendente, gestito da, che diventerà una finestra privilegiata per esplorare le dinamiche, le opportunità e le sfide dell’Europa. 🔗 Quotidiano.net

