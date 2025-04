Monreale il 2 maggio il funerale di Massimo Salvo e Andrea al Duomo

maggio i funerali dei tre giovani Monrealesi tragicamente uccisi nel corso di una sparatoria il 27 aprile. I funerali saranno alle ore 10.30. Massimo Pirozzo, Salvo Turdo e Andrea Miceli saranno salutati per l'ultima volta presso la Cattedrale di Monreale, vista l'eccezionalitá dell'evento e visto che molta gente vorrà partecipare alle .(Monrealelive.it)

Monreale, domani il funerale di Antonio Alongi - Monreale – Sarà trasferita oggi a casa la salma di Antonino Alongi, 55 anni, morto all’interno di una villetta di via Regione Siciliana, a Monreale, nei giorni scorsi. Dopo il via da parte del pm che segue l’inchiesta, il corpo del l’operaio sarà restituito alla famiglia per la celebrazione del funerale che si terrà all’interno […] 🔗monrealelive.it

Monreale, u “Patruzzu amurusu” sarà portato in processione il 3 maggio - A Monreale, la processione del Santissimo Crocifisso si svolgerà in forma ridotta in segno di lutto per le vittime della recente sparatoria (Monrealelive.it) 🔗monrealelive.it

