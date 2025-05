Monreale fiaccolata per le vittime delle sparatorie

Monreale, durante una rissa, tre ventenni a colpi di pistola. Servizio di Barbara Masulli. Monreale, fiaccolata per le vittime delle sparatorie TG2000. 🔗 Tv2000.it - Monreale, fiaccolata per le vittime delle sparatorie Il GIP di Palermo ha convalidato il fermo di Salvatore Calvaruso, il 19enne accusato di avere ucciso, sabato sera, a, durante una rissa, tre ventenni a colpi di pistola. Servizio di Barbara Masulli.per leTG2000. 🔗 Tv2000.it

Se ne parla anche su altri siti

Monreale, fiaccolata per le vittime delle sparatorie - Il GIP di Palermo ha convalidato il fermo di Salvatore Calvaruso, il 19enne accusato di avere ucciso, sabato sera, a Monreale, durante una rissa, tre ventenni a colpi di pistola. Servizio di Barbara Masulli. The post Monreale, fiaccolata per le vittime delle sparatorie first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

Fiaccolata a Monreale per le 3 vittime di sparatoria in piazza - Fiaccolata ieri a Monreale, nel palermitano, in memoria dei 3 ragazzi uccisi durante una sparatoria. Prosegue la ricerca dei complici dell’unico indagato. Servizio di Barbara Masulli The post Fiaccolata a Monreale per le 3 vittime di sparatoria in piazza first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

Monreale, chi sono le tre giovani vittime del sabato di terrore: spari tra la folla - Notte di sangue nel cuore di Monreale, in provincia di Palermo. Una lite scoppiata per futili motivi si è trasformata in tragedia: una sparatoria ha causato la morte di tre giovani, lasciando la comunità sconvolta. È successo in piazza Duomo, in pieno centro storico, davanti agli occhi attoniti di almeno un centinaio di persone. La dinamica della tragedia: dalla lite agli spari Secondo una prima ricostruzione, tutto è iniziato con una rissa all’esterno di una pizzeria tra due gruppi di giovani, uno proveniente da Palermo e l’altro da Monreale. 🔗notizieaudaci.it

Ne parlano su altre fonti

Monreale, fiaccolata per le vittime delle sparatorie; Napoli, 18enne ucciso da colpo di pistola in “gioco finito male”. Fermato il cugino 19enne; Tg2000 da lunedì a sabato, alle 12, 18.30 e 20.45 e la domenica ore 18.30 e 20.45; Monreale, fiaccolata per le vittime delle sparatorie. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sparatoria Monreale, oggi i funerali delle tre vittime: proseguono le indagini - Oggi a Monreale si celebrano i funerali dei tre giovani uccisi nella sparatoria avvenuta nella notte tra il 26 e il 27 aprile. Proseguono le indagini sui complici di Salvatore Calvaruso, 19enne ... 🔗tg24.sky.it

Sparatoria a Monreale, fiaccolata per le tre vittime - (ANSA) - PALERMO, 29 APR - In centinaia hanno preso parte, stasera, alla fiaccolata in memoria di Andrea Miceli, Salvo Turdo e Massimo Pirozzo, i tre giovani uccisi nella sparatoria avvenuta sabato no ... 🔗msn.com

Monreale, fiaccolata per le vittime delle sparatorie - Monreale, fiaccolata per le vittime delle sparatorie Il GIP di Palermo ha convalidato il fermo di Salvatore Calvaruso, il 19enne accusato di avere ucciso, sabato sera, a Monreale, durante una rissa, t ... 🔗informazione.it