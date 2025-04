Monopattini gratis per chi ha un abbonamento sul bus

Parmatoday.it - Monopattini gratis per chi ha un abbonamento sul bus Sono partiti da pochi giorni gli incentivi a favore dei 30.000 abbonati al trasporto pubblico extraurbano e interurbano di TEP per muoversi a costo zero con la mobilità condivisa cittadina. Grazie a un finanziamento proveniente dalle risorse del Fondo Nazionale Trasporti assegnate alla Regione. 🔗 Parmatoday.it

Xbox Game Pass, Microsoft ha annunciato la prima ondata di giochi gratis di Marzo 2025 - Microsoft ha annunciato proprio in questi minuti la prima ondata di giochi gratis di Xbox Game Pass di questo mese di Marzo 2025, tornata di titoli dedicata anche in questo caso agli abbonati in possesso di una Xbox One, di una Xbox Series X|S, di un PC da gaming oppure di un dispositivo mobile attraverso Xbox Cloud Gaming. Scopriamo quindi qui sotto quali sono i titoli che arricchiranno il Game Pass nel corso di questo mese: Monster Train (Cloud, Console, e PC) – Disponibile ora su Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard Galacticare (Xbox Series X|S) – Disponibile dal 5 Marzo ... 🔗game-experience.it

Asilo nido gratis per chi ha l’Isee sotto i 40mila Euro: come e dove fare richiesta - Ottime notizie per le famiglie con figli sotto i tre anni e ISEE entro 40 mila euro. C’è un aiuto economico importante per risparmiare sull’asilo nido. Se non avete ancora calcolato l’ISEE 2025 questo è il momento giusto per procedere. Sia perché finalmente Buoni Fruttiferi e Titoli di Stato non sono più calcolati sia perché ci sono tantissimi Bonus da richiedere subito. Asilo nido gratis per chi ha l’Isee sotto i 40mila Euro: come e dove fare richiesta (Calciomercato. 🔗calciomercato.it

Dragon Age: The Veilguard ha ricevuto a sorpresa un nuovo DLC gratis - Senza alcun preavviso, Dragon Age: The Veilguard ha ricevuto un nuovo DLC gratuito che introduce un set di armi estetiche chiamato “Rook’s Weapons Appearance Bundle“. Tuttavia, questo contenuto extra è disponibile solo per gli utenti PC e per un periodo limitato: potrà essere riscattato solo da coloro che acquisteranno il gioco entro il 9 aprile 2025. Questo dettaglio si lega a una promozione attualmente attiva su Steam, che offre il titolo con uno sconto del 50%. 🔗game-experience.it

Monopattino gratis per chi ha un abbonamento sul bus; Monopattini e bici in sharing, in arrivo una nuova stretta sulle corse gratuite; Sharing mobility, bici e monopattini gratis per gli abbonati TPL in quattro città toscane; Parma, ebike e monopattini gratis per gli abbonati Tep.

Bonus monopattini, bici elettriche e abbonamenti agli autobus: chi può chiederlo - Sono a disposizione 5 milioni di euro e l’agenzia delle entrate calcolerà il rapporto tra l’ammontare delle risorse a disposizione e il totale delle spese agevolabili indicate nelle istanze ricevute. 🔗altovicentinonline.it

Monopattini a Benevento, nuovo stop Helbiz: arriva la rinuncia al servizio - Ancora un colpo di scena per la gestione del servizio di noleggio di bici elettriche e monopattini in città. La società Helbiz Italia che aveva risposto alla manifestazione di ... 🔗ilmattino.it

Barcellona, multe di 500 euro per i monopattini sui marciapiedi. Dal 1° febbraio sanzioni anche per chi non usa casco o va in due - Barcellona ha deciso di mettere ordine nella selva dei monopattini elettrici e dei veicoli di mobilità personale, il cui uso dopo la pandemia di Covid 19 è aumentato quattro volte più ... 🔗msn.com