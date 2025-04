Moni Ovadia torna sul palco del Comunale con l’adattamento teatrale di ' Moby Dick'

Comunale torna Moni Ovadia. L’ex direttore generale è infatti uno dei protagonisti di 'Moby Dick', l'adattamento teatrale del celebre romanzo di Herman Melville a cura di Micaela Miano.In scena con Ovadia ci sono Giulio Corso, Tommaso Cardarelli, Nicolò. 🔗 Ferraratoday.it - Moni Ovadia torna sul palco del Comunale con l’adattamento teatrale di 'Moby Dick' Da venerdì a domenica al Teatro. L’ex direttore generale è infatti uno dei protagonisti di '', l'adattamentodel celebre romanzo di Herman Melville a cura di Micaela Miano.In scena conci sono Giulio Corso, Tommaso Cardarelli, Nicolò. 🔗 Ferraratoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Al Politeama il Romanzo della Bibbia. Sul palco Cazzullo e Moni Ovadia - Gran finale della stagione di prosa al Politeama con Aldo Cazzullo e Moni Ovadia che, fra parole e musica, rileggeranno la Bibbia in un racconto a due voci ispirato a Il Dio dei nostri padri. Il grande romanzo della Bibbia di Cazzullo, il libro più venduto in Italia nel 2024. La Bibbia, non solo testo sacro e libro di fede ma anche capolavoro letterario, romanzo eterno e affascinante, è una storia che parla a tutti, credenti e non. 🔗lanazione.it

Moni Ovadia: «Non arretro in difesa delle mie idee. Purtroppo l'uomo ha bisogno di potere e di nemici per giustificare la sua esistenza» - Moni Ovadia si traveste da capitano Achab, nella rappresentazione del «Moby Dick» che dalle pagine di Herman Melville arriva sul palcoscenico del teatro Quirino di Roma dove,... 🔗leggo.it

Sanremo 2025, Rose Villain torna sul palco. L’urlo (di nuovo): «Si na pret parte due» – Il video - «Mamma mia, che bellezza. Mi sento male anche io». Parole della co-conduttrice Alessia Marcuzzi che ha seguito, ammirata, l’arrivo di Rose Villain, in abito nero lungo e con molte trasparenze, pronta a esibirsi sul palco dell’Ariston, con il brano “Fuorilegge”. Marcuzzi non è l’unica ad aver apprezzato la cantante. Dalla platea, forse il solito spettatore, è stato urlato nuovamente il commento diventato virale la prima sera del Festival di Sanremo: «Si na pret, parte due». 🔗open.online

Approfondimenti da altre fonti

Moni Ovadia torna sul palco del Comunale con l’adattamento teatrale di 'Moby Dick'; Al Politeama il Romanzo della Bibbia. Sul palco Cazzullo e Moni Ovadia; Riflessioni al Teatro Civico di Rho: Moni Ovadia e Gianni Vacchelli ospiti a confronto sul futuro della Palestina; Campobasso, sul palco del Teatro Savoia Moni Ovadia e Giulio Corso raccontano Moby Dick. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Al Politeama il Romanzo della Bibbia. Sul palco Cazzullo e Moni Ovadia - Gran finale della stagione di prosa con la pièce tratta dal libro del giornalista, il più venduto in Italia nel 2024 . 🔗msn.com

Firenze, Aldo Cazzullo e Moni Ovadia in scena con ‘Il romanzo della Bibbia’ - Firenze, 23 aprile 2025 - In principio era la Parola. Adesso è voci, musica, immagini. Aldo Cazzullo e Moni Ovadia portano in scena sul palco di Giunti Odeon, il 30 aprile alle ore 21, la grande Stori ... 🔗msn.com