Mondragone partiti i lavori per il nuovo ospedale di comunità

partiti ufficialmente stamane i lavori per la realizzazione dell’ospedale di comunità e primo soccorso a Mondragone. Con la consegna delle aree alla ditta esecutrice dei lavori, in mattinata si è dato avvio anche alle opere di sbancamento del terreno ubicato alle spalle del distretto sanitario dove verrà realizzato il primo ospedale di comunità di Mondragone con primo soccorso codice bianco.Seguiranno i saggi archeologici e subito dopo la posa della prima pietra e l’inizio dei lavori di costruzione dell’ospedale e della Casa di comunità, secondo il progetto finanziato dalla Regione Campania per un importo complessivo di circa € 6.200.000,00.“Finalmente ci siamo. Dopo anni di forte e costante impegno si certifica, oggi, un importantissimo traguardo che porterà, da qui al 2026, alla realizzazione di un ospedale pubblico sul territorio cittadino; struttura sanitaria che manca, da sempre, a Mondragone”, dichiara il presidente della VII Commissione permanente Ambiente, Energia e Protezione Civile del Consiglio regionale della Campania, Giovanni Zannini. 🔗 Anteprima24.it - Mondragone, partiti i lavori per il nuovo ospedale di comunità Tempo di lettura: 2 minutiufficialmente stamane iper la realizzazione dell’die primo soccorso a. Con la consegna delle aree alla ditta esecutrice dei, in mattinata si è dato avvio anche alle opere di sbancamento del terreno ubicato alle spalle del distretto sanitario dove verrà realizzato il primodidicon primo soccorso codice bianco.Seguiranno i saggi archeologici e subito dopo la posa della prima pietra e l’inizio deidi costruzione dell’e della Casa di, secondo il progetto finanziato dalla Regione Campania per un importo complessivo di circa € 6.200.000,00.“Finalmente ci siamo. Dopo anni di forte e costante impegno si certifica, oggi, un importantissimo traguardo che porterà, da qui al 2026, alla realizzazione di unpubblico sul territorio cittadino; struttura sanitaria che manca, da sempre, a”, dichiara il presidente della VII Commissione permanente Ambiente, Energia e Protezione Civile del Consiglio regionale della Campania, Giovanni Zannini. 🔗 Anteprima24.it

