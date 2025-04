.com - Moioli: “L’oro ai Mondiali chiusura di un cerchio, ora voglio godermi Milano Cortina”

(Adnkronos) – La svolta si lega a un incontro casuale e a un regalo fortunato. “Prima di partire per i, una ragazza in palestra mi ha regalato un braccialetto con una farfalla. In quel momento, sognavo di essere quell’animale. Ma non una farfalla che vola, una che attacca”. Michelalo racconta in esclusiva all’Adnkronos e quasi si commuove dopo l’ennesimo trionfo. La ragazza dei record dello snowboard azzurro ha archiviato un’altra stagione da favola, chiudendo ildi una carriera costellata di successi connel cross aidi Engadina. “Prima di scendere in pista me lo ripetevo come un mantra. E rivedevo la leggerezza e la potenza del battito di quelle ali. Si nota pure in qualche video della finale, in cui inquadrano il mio labiale. Era una sorta di dialogo interiore, per stare sul pezzo”. 🔗 .com