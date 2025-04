Modena si tinge di rosa per il Giro d’Italia | eventi e mostre in città

Modena si tingeranno di rosa per accogliere il Giro d'Italia per la 108 esima volta. Si chiama proprio 'Centroinrosa', la campagna lanciata da Modenamoremio e tutti gli affiliati, che animerà il territorio in occasione della corsa ciclistica più importante d'Italia. Dopo 85 anni dalla prima edizione, la dodicesima tappa del percorso avrà sede a Modena, precisamente in piazza Roma il giorno 22 maggio ed al parco Novi Sad verrà allestito il Villaggio del Giro. La città rappresenta una storica tappa della corsa e gli artigiani modenesi del settore hanno giocato un ruolo fondamentale nel percorso di innovazione della bicicletta dagli inizi del secolo fino ad oggi. Nei negozi di Modenamoremio saranno presenti, per l'occasione, 20 mila copie della mappa che seguirà il percorso dei ciclisti, bandierine, simpatici gadget e bellissime cartoline di fotografie storiche.

