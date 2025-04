Modena-Reggiana | Pergreffi punta alla doppia vittoria nel derby

derby gettato alle ortiche esattamente un anno fa a Reggio Emilia, altrimenti, Antonio Pergreffi, avrebbe potuto definirsi vero e proprio talismano. Quando si parla di incontri ravvicinati con squadre non banali come Reggiana, Parma, Spal e Cesena bisogna anzitutto ricordare che il capitano vantava zero ko, se Gondo non avesse realizzato il rigore esattamente un anno fa. Anche questa è storia e potrebbe esserlo ancor di più se il Modena riuscisse, per la prima volta, a vincere due derby con i granata nello stesso campionato."Bello, nello spogliatoio deve passare questo messaggio, ovvero la possibilità di scrivere una pagina di storia – ha raccontato Pergreffi – chiunque vorrebbe giocare, anche io che non ho ancora il ritmo partita. Ci si può divertire, in campo e fuori, con il massimo rispetto per la Reggiana che sta lottando per uscire dalla zona playout.

