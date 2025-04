Modena punta su basket e giovani | al via la prima High School Cup tra dieci scuole superiori

Modena scommette sul basket e sui giovani: parte quest’anno la prima edizione della “Modena High School Cup”, una competizione studentesca interamente dedicata alla pallacanestro. Protagoniste assolute sono dieci scuole superiori della città, pronte a sfidarsi sul parquet nei giovedì di maggio –. 🔗 Modenatoday.it - Modena punta su basket e giovani: al via la prima “High School Cup” tra dieci scuole superiori scommette sule sui: parte quest’anno laedizione della “Cup”, una competizione studentesca interamente dedicata alla pallacanestro. Protagoniste assolute sonodella città, pronte a sfidarsi sul parquet nei giovedì di maggio –. 🔗 Modenatoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Basket, l’Italia dei giovani dà spettacolo e supera la Turchia a domicilio. Bortolani scatenato - L’Italbasket vince e convince nelle Qualificazioni ad Eurobasket 2025! Gli azzurri battono ad Istanbul la Turchia per 67-80 nella quinta e penultima giornata del girone B, con la rappresentativa del Belpaese che è certa del primo posto nel girone in vista soprattutto dei sorteggi per la fase finale. Dopo un primo quarto equilibrato i ragazzi del CT Pozzecco hanno alzato il livello nel secondo quarto toccando il +18, riuscendo poi a contenere il rientro dei padroni di casa nella frazione conclusiva. 🔗oasport.it

Lo skateboard conquista sempre più giovani: grande successo per l’evento dell’8 marzo a Modena - Lo skateboarding continua a crescere e appassionare sempre più giovani, e il successo dell’evento di sabato 8 marzo alla Modena Skateboard School ne è la conferma. Presso lo Skatepark Rock & Ride, skater provenienti da tutta Italia – dalla Toscana alla Sardegna – si sono riuniti per una giornata... 🔗modenatoday.it

Modena-Reggiana: Pergreffi punta alla doppia vittoria nel derby - Peccato per quel derby gettato alle ortiche esattamente un anno fa a Reggio Emilia, altrimenti, Antonio Pergreffi, avrebbe potuto definirsi vero e proprio talismano. Quando si parla di incontri ravvicinati con squadre non banali come Reggiana, Parma, Spal e Cesena bisogna anzitutto ricordare che il capitano vantava zero ko, se Gondo non avesse realizzato il rigore esattamente un anno fa. Anche questa è storia e potrebbe esserlo ancor di più se il Modena riuscisse, per la prima volta, a vincere due derby con i granata nello stesso campionato. 🔗sport.quotidiano.net

Approfondimenti da altre fonti

Modena punta su basket e giovani: al via la prima “High School Cup” tra dieci scuole superiori; Under 15 Femminile: La Lumaka vola a Modena dopo un trionfo nello spareggio di Patti!; Modena-Spezia 1-1, mister Mandelli: Punto importante, i ragazzi hanno dato tutto; Dalla collaborazione con le società satelliti all'acquisizione della Sbf, Ferrara Basket 2018 punta sui giovani. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Il Modena fa canestro: ecco Barozzi dalla Reggiana… del basket - MODENA. L’occhio costantemente puntato verso il futuro per continuare, dentro e fuori dal campo, il percorso di crescita e di strutturazione della società. Il Modena guarda avanti e se sul campo si la ... 🔗msn.com

MODENA-SASSUOLO, INCROCIO MANDELLI-GROSSO, “MAGHI” DEI GIOVANI - Questa coincidenza evidenza l’interesse che i due tecnici hanno sempre riservato ai giovani e Mandelli – arrivato solo ora ad una prima squadra, dopo tanta Primavera – lo ha già dimostrato anche in ... 🔗tvqui.it