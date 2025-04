Modena Mandelli | Affluenza record bella notizia La vittoria nell’ultima turno avrà sicuramente ridato loro energia positiva verranno qui motivati

Modena riceverà la Reggiana per il derby di ritorno. Le due squadre si trovano in situazioni molto diverse, i canarini hanno di fatto ottenuto la salvezza a Bari e hanno raggiunto la zona playoff mentre i granata con una vittoria hanno raggiunto il gruppo in lotta per i playout. Sarà. 🔗 Modenatoday.it - Modena, Mandelli: "Affluenza record bella notizia. La vittoria nell’ultima turno avrà sicuramente ridato loro energia positiva, verranno qui motivati " Domani ilriceverà la Reggiana per il derby di ritorno. Le due squadre si trovano in situazioni molto diverse, i canarini hanno di fatto ottenuto la salvezza a Bari e hanno raggiunto la zona playoff mentre i granata con unahanno raggiunto il gruppo in lotta per i playout. Sarà. 🔗 Modenatoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

Milan, stagione mediocre ma i tifosi non tradiscono la squadra: con la Fiorentina altra affluenza da record | Primapagina - 2025-04-05 13:00:00 Fermi tutti! Milan, stagione mediocre ma i tifosi non tradiscono la squadra: con la Fiorentina altra affluenza da record | Primapagina | Calciomercato.com Home Milan, stagione mediocre ma i tifosi non tradiscono la squadra: con la Fiorentina altra affluenza… AFP ... 🔗justcalcio.com

Modena, Mandelli: "Dobbiamo cavalcare questi momenti di fiducia. Cosenza una sfida particolare" - Domani il Modena affronterà il Cosenza al Braglia, i canarini ricevono la formazione ultima in classifica alla disperata ricerca di punti e che in settimana ha cambiato allenatore, esonerato Alvini, dentro la coppia Tortelli-Belmonte. I gialloblù dovranno essere bravi a concedere poco e ottenere... 🔗modenatoday.it

Modena, Mandelli: "Ragazzi bravi a preparare bene la gara. Godiamoci la vittoria e poi voltiamo pagina pensando al Pisa" - Il Modena ieri ha vinto 2 a 1 nell'importante scontro con il Catanzaro, prima delle otto partite del rush finale, i canarini hanno approcciato molto bene questo periodo che si annuncia difficilissimo (Pisa, Sassuolo, Cesena, Bari, Reggiana, Carrarese e Brescia: nell'ordine 2 squadre top, 2 ottime... 🔗modenatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Modena, Mandelli: Affluenza record bella notizia. La vittoria nell’ultima turno avrà sicuramente ridato loro energia positiva, verranno qui motivati; Mandelli: Pronti per un derby da affluenza-record; Modena Fc, mister Mandelli: Pronti per il derby contro la Reggiana in un Braglia da record stagionale. 🔗Cosa riportano altre fonti

Modena-Sassuolo, è già record stagionale di affluenza allo stadio 'Braglia' - Ne avevamo parlato proprio ieri, il ritrovato entusiasmo dopo le vittorie consecutive su Catanzaro e Pisa, ha rilanciato il Modena ... è appunto già record stagionale di affluenza, perché ... 🔗tuttomercatoweb.com

Modena, Mandelli: "Partita approcciata bene. Avere così tanti tifosi qui al seguito è bellissimo" - Ieri il Modena ha vinto 2 a 1 a Bari ... è infatti soddisfatto mister Mandelli: "Sicuramente è stata una partita approcciata bene, con personalità e qualità ci siamo portati sul doppio vantaggio. Dopo ... 🔗modenatoday.it

Modena, Mandelli: "Abbiamo creato tanto, peccato per il gol annullato al 90°, sarebbero stati 5' di fuoco" - Il Modena ieri ha perso 3 a 1 il derby contro il Sassuolo, una partita con tante occasioni da gol dove l'hanno spuntata i neroverdi grazie alla loro maggiore qualità. È soddisfatto della partita dei ... 🔗modenatoday.it