Mobilità personale ATA 2025 26 revoca domande entro il 2 maggio Pubblicazione esiti il 3 giugno

domande di Mobilità per il personale ATA relative all’anno scolastico 202526. Dopo tale scadenza, non è più consentita alcuna modifica o integrazione delle preferenze già indicate. Resta, tuttavia, la possibilità di ritirare l’istanza o di regolarizzare la documentazione allegata.L'articolo Mobilità personale ATA 202526, revoca domande entro il 2 maggio. Pubblicazione esiti il 3 giugno . 🔗 Il 31 marzo si è conclusa la fase di presentazione dellediper ilATA relative all’anno scolastico26. Dopo tale scadenza, non è più consentita alcuna modifica o integrazione delle preferenze già indicate. Resta, tuttavia, la possibilità di ritirare l’istanza o di regolarizzare la documentazione allegata.L'articoloATA26,il 2il 3. 🔗 Orizzontescuola.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

Mobilità personale ATA 2025/26: come presentare la domanda. GUIDA Ministero - Sono partite ieri, 14 marzo, le domande di mobilità del personale ATA di ruolo per l'anno scolastico 2025/2026. Il personale interessato ha tempo fino al 31 marzo per presentare la domanda. Sul sito del MIM dedicato alla mobilità è stata aggiunta la guida per compilare correttamente l'istanza. L'articolo Mobilità personale ATA 2025/26: come presentare la domanda. GUIDA Ministero sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Mobilità personale ATA 2025: domande dal 14 al 21 marzo. Novità scelta più province. Date, moduli e normativa - Pubblicata l'ordinanza n. 36 del 28 febbraio 2025 sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2025/26. Il personale ATA potrà presentare domanda dal 14 al 31 marzo 2025. L'articolo Mobilità personale ATA 2025: domande dal 14 al 21 marzo. Novità scelta più province. Date, moduli e normativa sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Mobilità personale ATA 2025: domande dal 14 al 21 marzo. Novità: possibile scegliere più province. Date, moduli e normativa - Pubblicata l'ordinanza n. 36 del 28 febbraio 2025 sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2025/26. Il personale ATA potrà presentare domanda dal 14 al 31 marzo 2025. L'articolo Mobilità personale ATA 2025: domande dal 14 al 21 marzo. Novità: possibile scegliere più province. Date, moduli e normativa sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Mobilità personale ATA 2025/26, revoca domande entro il 2 maggio. Pubblicazione esiti il 3 giugno; Mobilità docenti 2025/2026, gli adempimenti degli uffici periferici si chiudono il 30 aprile. Il prossimo 23 maggio arrivano gli esiti finali; Mobilità scuola 2025/2026 personale docente, educativo e ATA; Posti Disponibili per docenti e ATA 2025/26: le nuove opportunità grazie ai pensionamenti. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia