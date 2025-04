Mobilità docenti 2025 26 | ultimi adempimenti entro il 30 aprile esiti finali il 23 maggio

Mobilità del personale scolastico per l’anno 20252026 è giunta alla fase conclusiva. Il Ministero ha indicato le scadenze definitive per la comunicazione dei posti disponibili e delle domande da parte degli Uffici periferici, fissando anche le date ufficiali per la pubblicazione degli esiti, distinte per ogni categoria di personale scolastico. In questo articolo, tutti . Mobilità docenti 202526: ultimi adempimenti entro il 30 aprile, esiti finali il 23 maggio Scuolalink. 🔗 Ladel personale scolastico per l’anno2026 è giunta alla fase conclusiva. Il Ministero ha indicato le scadenze definitive per la comunicazione dei posti disponibili e delle domande da parte degli Uffici periferici, fissando anche le date ufficiali per la pubblicazione degli, distinte per ogni categoria di personale scolastico. In questo articolo, tutti .26:il 30il 23Scuolalink. 🔗 Scuolalink.it

Mobilità docenti ed ATA 2025/26: consulenza personalizzata. Prenota la tua data, disponibilità limitata - Pubblicata l’Ordinanza Ministeriale per la mobilità. Ecco le date: Docenti: La domanda va presentata dal 7 marzo 2025 al 25 marzo 2025. Personale educativo: La domanda va presentata dal 7 marzo 2025 al 27 marzo 2025. Personale ATA: La domanda va presentata dal 14 marzo 2025 al 31 marzo 2025. Insegnanti di religione cattolica: La […] L'articolo Mobilità docenti ed ATA 2025/26: consulenza personalizzata. 🔗orizzontescuola.it

Mobilità docenti 2025/26: è possibile richiedere una cattedra di potenziamento? Pillole di QuestionTime - Nel question time del 3 marzo su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con ospite Chiara Cozzetto dell'ANIEF, si è discusso della possibilità di richiedere una cattedra di potenziamento nella domanda di mobilità. L'articolo Mobilità docenti 2025/26: è possibile richiedere una cattedra di potenziamento? Pillole di QuestionTime sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

