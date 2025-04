Mkhitaryan | Ripenserò al gol annullato per tutta la vita

Mkhitaryan, al termine della spettacolare semifinale d'andata tra Barcellona e Inter chiusa sul 3-3, ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video esprimendo tutta la sua delusione per il gol annullato nella ripresa."Quanto ci Ripenserò? Magari per tutta la vita, perché potevamo avere un vantaggio importante in quel momento. Ero in fuorigioco di tre centimetri. Mi spiace, ma tengo la testa alta. Speriamo di fare bene al ritorno e portare a casa un risultato positivo".Il centrocampista armeno aveva trovato quello che sarebbe stato il 4-3 per l'Inter con un inserimento perfetto e una conclusione precisa. Ma il VAR ha annullato per una posizione irregolare davvero millimetrica. Una beffa."È un momento difficile, siamo stanchi, ma dentro lo spogliatoio c'è consapevolezza.

