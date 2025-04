Mkhitaryan a Prime Video | Gol annullato? Magari ci penserò per tutta la vita! Al ritorno speriamo di…

Mkhitaryan a Prime Video: «Gol annullato? Magari ci penserò per tutta la vita! Al ritorno speriamo di.» Le parole del centrocampista nerazzurroCosi Mkhitaryan ai microfoni di Prime Video nel post gara di Barcellona Inter:QUANTO RIPENSERO’ AL GOL annullato- «Magari per tutta la vita perché potevamo avere un vantaggio in quel momento della partita. Ero in fuorigioco per 3 centimetri. Mi spiace, ma testa alta. speriamo di fare bene al ritorno e portare a casa un risultato positivo»CHE CONSAPEVOLEZZA DA QUESTO PAREGGIO– «E’ un momento difficile, siamo stanchi, ma dentro lo spogliatoio sappiamo che serve l’ultima spinta per non avere rimpianti. Non è facile, stiamo soffrendo tutti per avere un risultato positivo»CHE PARTITA SARA’ AL ritorno- «Non posso dire che Barcellona sarà, noi possiamo fare di più nel palleggio e in fase offensiva. 🔗 Internews24.com - Mkhitaryan a Prime Video: «Gol annullato? Magari ci penserò per tutta la vita! Al ritorno speriamo di…» : «Golciperla! Aldi.» Le parole del centrocampista nerazzurroCosiai microfoni dinel post gara di Barcellona Inter:QUANTO RIPENSERO’ AL GOL- «perlaperché potevamo avere un vantaggio in quel momento della partita. Ero in fuorigioco per 3 centimetri. Mi spiace, ma testa alta.di fare bene ale portare a casa un risultato positivo»CHE CONSAPEVOLEZZA DA QUESTO PAREGGIO– «E’ un momento difficile, siamo stanchi, ma dentro lo spogliatoio sappiamo che serve l’ultima spinta per non avere rimpianti. Non è facile, stiamo soffrendo tutti per avere un risultato positivo»CHE PARTITA SARA’ AL- «Non posso dire che Barcellona sarà, noi possiamo fare di più nel palleggio e in fase offensiva. 🔗 Internews24.com

