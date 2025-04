MIV Valdarno Dal 5 maggio cambiano gli orari di alcune corse degli autobus

maggio entreranno in vigore alcune modifiche agli orari di diverse linee autobus gestite da Autolinee Toscane, interessando in particolare i collegamenti nei territori di Badia a Ruoti, Bucine, San Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini e Montevarchi. Le variazioni riguarderanno le linee SI091, MIV03 e MIV13 e interesseranno corse a validità feriale, scolastica e invernale. Per la linea SI091 è previsto un anticipo di orario per la corsa delle ore 19.30 con partenza da Badia a Ruoti e arrivo a Bucine, valida nei giorni feriali invernali escluso il sabato: il nuovo orario di partenza sarà alle 19.25. Due le modifiche per la linea MIV03, entrambe relative a corse con validità scolastica feriale: la corsa in partenza da San Giovanni Valdarno e diretta a Montevarchi Vecchia Autostazione anticipa la partenza dalle 7.

