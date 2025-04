Mittelstadt al Maradona semplice turista o indizio di mercato? Cosa filtra per l’estate

Mittelstadt ha assistito alla partita del Napoli lo scorso weekend, visitando anche la città: semplice giro da turista o indizio di calciomercato? Cosa filtra Una piacevole sorpresa quella fatta da Maximilian Mittlestadt, terzino sinistro dello Stoccarda, che domenica scorsa era presente allo stadio Maradona per assistere a Napoli-Torino. Il difensore si è potuto godere la festa degli oltre 60mila tifosi venuti per sostenere la squadra, ora capolista in Serie A. Ha potuto assaggiare il clima che si respira in città quando si vince e, soprattutto, quando si sogna.E magari proprio quest'atmosfera potrebbero averlo convinto a scegliere Napoli per la prossima stagione. In compagnia della sua compagna ha deciso di visitare anche la città, che ha pubblicato degli scatti su Instagram scrivendo: "Napoli: un pezzo di casa e un pezzo di cuore".

Napoli, visita serale al murales di Maradona: l’azzurro emoziona sui social - Napoli, visita serale al murales di Maradona: il talento azzurro si mostra sui social, arriva la foto che emoziona i tifosi. Il murales di Maradona ai Quartieri Spagnoli è diventata tra le mete più gettonate di Napoli. Inevitabile che il fascino di un simile luogo possa coinvolgere anche i calciatori del club azzurro, per cui è quasi un rito di passaggio poter ammirare questa meravigliosa opera. In questa serata, infatti, un altro calciatore azzurro ha postato sui social la sua presenza in questo magico luogo della città. 🔗spazionapoli.it

Dalma Maradona: «Avevamo chiesto al pm di non mostrare la foto di papà morto» - Oggi è il secondo giorno del processo a carico dei sette imputati per la morte di Diego Maradona. Nella prima udienza del processo a fare scalpore è stata la foto del Pibe De Oro scattata poco dopo la sua morte. Quel ventre gonfio che ha scioccato tantissime persone è stato un duro colpo per le figlie di Diego presenti in aula. Dalma Maradona ha parlato di quel particolare momento nel corso del programma streaming Bondi Live che vede la presenza del celebre conduttore Angel De Brito insieme alla figlia del Diez. 🔗ilnapolista.it

