Misterbianco neonata lanciata dal balcone dalla mamma | è morta

Misterbianco, in provincia di Catania, una bambina di pochi mesi sarebbe stata lanciata dal balcone dalla propria madre, come riporta Ansa. Al momento le informazioni su quanto accaduto sono minime. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno preso in consegna la donna. Intervenuti anche i soccorritori del 118. La Procura di Catania ha

