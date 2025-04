Mister Movie | Thunderbolts su Rotten Tomatoes | Partenza Boom e Status Certified Fresh nel MCU

Mister Movie | Thunderbolts nuovo Trailer italiano del Super Bowl, il Film Marvel Debutta il 30 Aprile 2025 - Un Nuovo Trailer e Poster per Thunderbolts al Super Bowl Il Super Bowl ha regalato agli appassionati del Marvel Cinematic Universe un’anteprima esclusiva del tanto atteso Thunderbolts, con il rilascio del nuovo trailer ufficiale e un poster che anticipano l’arrivo nei cinema. La pellicola, che segna l’ingresso di una nuova banda di disadattati nel MCU, arriverà nelle sale italiane il 30 aprile 2025. 🔗mistermovie.it

Mister Movie | Thunderbolts: Perché Zemo NON è nel team? Il regista svela i segreti del film Marvel! - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.mistermovie.it. Scopri perché il Barone Zemo, membro fondatore nei fumetti, è stato escluso dal film Thunderbolts! Analisi, teorie dei fan e retroscena esclusivi. 🔗mistermovie.it

Mister Movie | Ottime recensioni per Daredevil: Born Again, conquista la critica su Rotten Tomatoes - Il tanto atteso ritorno di Charlie Cox nei panni di Matt Murdock ha soddisfatto le aspettative, riportando in scena una versione più oscura e grintosa del vigilante di Hell’s Kitchen. La serie, che vede ancora una volta Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) come principale antagonista, è stata elogiata per la sua narrazione coinvolgente, le scene d’azione adrenaliniche e le dinamiche intense tra i personaggi. 🔗mistermovie.it

Thunderbolts: David Harbour è arrabbiato con Pedro Pascal da 30 anni, ecco perché; Mr Morfina: il trailer finale esplosivo e tutto da vedere; Thunderbolts su Rotten Tomatoes: Partenza Boom e Status Certified Fresh nel MCU; Thunderbolts: Il Film Marvel che Potrebbe Rilanciare l’Intero Universo?. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Thunderbolts* debutta su Rotten Tomatoes col secondo punteggio più alto di sempre per un film MCU - Il pubblico sembra gradire il cinecomic con Florence Pugh, Sebastian Stan e David Harbour promuovendolo anche sul celebre aggregatore. 🔗msn.com

Thunderbolts* parte benissimo su Rotten Tomatoes! Marvel ha fatto centro? - C'è vita nel Marvel Cinematic Universe! L'esordio di Thunderbolts* su Rotten Tomatoes lascia davvero ben sperare ... 🔗cinema.everyeye.it

Thunderbolts* debutta su Rotten Tomatoes con il secondo punteggio più alto di tutti i tempi per i film del MCU - Thunderbolts debutta su Rotten Tomatoes con un risultato sorprendente: è il secondo punteggio più alto di sempre dell'MCU. 🔗cinefilos.it