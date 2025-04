Mister Movie | Sgt Rock | Stop Improvviso al Film DC con Colin Farrell Cosa è Successo?

Il progetto DCU Sgt. Rock con Colin Farrell e Luca Guadagnino si ferma prima delle riprese. Scopri i motivi e il futuro incerto del Film.

Mister Movie | Jeremy Allen White in trattative per il ruolo di Sgt. Rock nel DCU - Dopo l’abbandono di Daniel Craig, il film Sgt. Rock del DC Universe è alla ricerca di un nuovo protagonista, e il nome che circola con più insistenza è quello di Jeremy Allen White, star di The Bear. Jeremy Allen White sarà il nuovo Sgt. Rock? Secondo The Hollywood Reporter, la Warner Bros. ha preso in considerazione White dopo che Craig ha rinunciato al progetto per ragioni non del tutto chiare, anche se si ipotizza che il flop di Queer al botteghino e impegni personali abbiano influenzato la sua decisione. 🔗mistermovie.it

Mister Movie | Sgt. Rock: Smentite le Voci su Daniel Craig - Nell'era dei social media, le voci sui grandi franchise cinematografici come Marvel, DC e Star Wars sono all'ordine del giorno. Tuttavia, non tutte le informazioni che circolano online sono accurate. Una delle voci più intriganti dell'anno scorso riguardava il coinvolgimento di Daniel Craig nel film Sgt. Rock, un progetto dei DC Studios. La Verità su Daniel Craig e Sgt. Rock Recentemente, è stato confermato che Daniel Craig non è mai stato effettivamente scritturato per interpretare Sgt. 🔗mistermovie.it

Mister Movie | Mike Faist avrebbe puntato a un ruolo chiave in “Sgt. Rock” della DC insieme a Colin Farrell - L'universo DC si prepara ad accogliere un nuovo eroe: Sgt. Rock. A partire da novembre 2024, DC Studios ha avviato la produzione di un film dedicato al leggendario sergente, personaggio nato dalla creatività di Robert Kanigher e Joe Kubert nel lontano 1959, sulle pagine di "Our Army at War". Franklin John Rock, soldato eccezionalmente abile nella Seconda Guerra Mondiale, noto per la sua precisione nel tiro e nel lancio di granate, ha fatto la sua recente comparsa nella serie animata DCU "Creature Commandos", con la voce di Maury Sterling. 🔗mistermovie.it

