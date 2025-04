Mister Movie | Dexter Resurrection | Il Ritorno Shock di Dexter Morgan è Ufficiale!

Scopri la data di uscita, la trama esplosiva e il cast stellare della nuova serie sequel con Michael C. Hall, Dexter: Resurrection, in arrivo su Paramount+.

Mister Movie | Krysten Ritter si unisce al cast di Dexter: Resurrection: ecco il suo ruolo - Il mondo di Dexter si espande nuovamente con Dexter: Resurrection, il nuovo capitolo della saga che riporta sullo schermo Michael C. Hall nei panni di Dexter Morgan. La celebre attrice di Jessica Jones interpreterà un personaggio enigmatico La serie, in arrivo a giugno, vedrà il ritorno di numerosi volti noti, tra cui David Zayas nel ruolo di Angel Batista, James Remar come Harry Morgan e Jack Alcott nei panni di Harrison Morgan. 🔗mistermovie.it

Mister Movie | Lo showrunner di Dexter: Resurrection ha rivelato perché la serie tornerà davvero - La serie tv Dexter: Resurrection si prepara a fare il suo debutto quest’estate, con le riprese già in corso. L’attesissimo ritorno vede Michael C. Hall nuovamente nei panni del celebre serial killer Dexter Morgan, accompagnato dallo showrunner originale Clyde Phillips, pronto a riprendere la guida del progetto. Nonostante l’apparente conclusione della storia con la miniserie "Dexter: New Blood", la decisione di continuare ha sorpreso i fan e generato un notevole interesse. 🔗mistermovie.it

Mister Movie | Peter Dinklage in un Ritorno Atteso in Dexter: Resurrection - Peter Dinklage, noto per la sua straordinaria versatilità e per aver interpretato personaggi indimenticabili, è pronto a tornare sul piccolo schermo con un nuovo ruolo di grande impatto. Dopo aver conquistato il pubblico con la sua interpretazione di Tyrion Lannister ne "Il Trono di Spade" e di Eitri in "Avengers: Infinity War", Dinklage si prepara a stupire ancora una volta. Peter Dinklage in Dexter: Resurrection La carriera trentennale di Dinklage è costellata di ruoli memorabili, che spaziano da grandi blockbuster a progetti più piccoli ma acclamati dalla critica. 🔗mistermovie.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Neil Patrick Harris nel cast di Dexter: Resurrection con Michael C. Hall; Dexter: Resurrection, una star di Modern Family entra a sorpresa nel cast; Jennifer Carpenter tornerà in Dexter: Resurrection?; Serie tv crime Dexter: Resurrection, anticipazioni e cast. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Dexter: Resurrection, il teaser svela la data di uscita della serie con Michael C. Hall - Paramount+ ha condiviso online il teaser della serie Dexter: Resurrection che svela quando debutterà sugli schermi il ritorno dell'iconico personaggio. 🔗msn.com

Dexter: Resurrection, svelata la data d'uscita nel trailer ufficiale! - Dexter: Resurrection debutta su Paramount+ in estate con due episodi alla premiere e avrà più di una stagione. 🔗serial.everyeye.it

Dexter: Resurrection | Un breve teaser trailer e la data di lancio - La serie Dexter: Resurrection approderà su Paramount+ a partire dal mese di luglio, a confermarlo un brevissimo teaser promo. 🔗universalmovies.it