Mission | Impossible - The Final Reckoning Tom Cruise appeso all' ala di un aereo in un nuovo video

Mission: Impossible - The Final Reckoning, Tom Cruise è svenuto durante un'acrobazia difficilissima - L'attore ha dovuto prendere tutte le misure di sicurezza necessarie per eseguire una delle acrobazie più folli del film Tom Cruise ha parlato con Empire delle riprese dell'ultimo capitolo di Mission: Impossible - The Final Reckoning, che sono state particolarmente impegnative da affrontare, persino per uno intrepido come lui. Durante l'intervista, ha rivelato quanto siano state intense alcune delle sue acrobazie nel film, compresa una delle più pericolose che lo ha visto penzolare in alta quota. 🔗movieplayer.it

Mission: Impossible – The Final Reckoning, la descrizione del trailer al CinemaCon: “Dobbiamo fare i conti con lui” - Tom Cruise è tornato a calcare il palco del CinemaCon dopo anni di assenza per presentare il trailer di “Mission: Impossible – The Final Reckoning”, ottavo capitolo e ultimo atto di una delle saghe cinematografiche più amate e longeve. Diretto da Christopher McQuarrie, il film promette un finale epico, ricco di azione ad alto rischio e tensione palpabile. La storia riprende direttamente dal cliffhanger del film precedente, con il mondo minacciato da un’intelligenza artificiale senziente chiamata The Entity. 🔗cinemaserietv.it

Mission: Impossible – The Final Reckoning: ecco la mozzafiato location di Svalbard - Mission: Impossible – The Final Reckoning: ecco la mozzafiato location di Svalbard Paramount ha diffuso una emozionante featurette di Mission: Impossible – The Final Reckoning che accompagna lo spettatore alla scoperta della location di Svalbard, in Norvegia, dove è stato girato parte del film con Tom Cruise. Eccola di seguito: Mission: Impossible – The Final Reckoning, ottavo capitolo della saga, riprenderà dal drammatico cliffhanger lasciato da Mission: Impossible – Dead Reckoning (qui la recensione), e potrebbe essere la fine di Ethan Hunt (Tom Cruise) I dettagli sulla storia di quello ... 🔗cinefilos.it

