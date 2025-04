Missili supersonici a due passi dalla Cina | l' accordo che spiazza Xi

Missili da crociera supersonici a medio raggio a getto d'aria, in grado di raggiungere una velocità tre volte superiore a quella del suono 🔗 Ilgiornale.it - Missili supersonici a due passi dalla Cina: l'accordo che spiazza Xi Dopo le Filippine anche il Vietnam punta sui BrahMos,da crocieraa medio raggio a getto d'aria, in grado di raggiungere una velocità tre volte superiore a quella del suono 🔗 Ilgiornale.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

La valanga si stacca a due passi dalle piste da sci - L’allarme è scattato intorno alle 16 di ieri, domenica 16 febbraio, quando tra le nevi di Merano 2000, zona sciistica ben nota agli amanti degli sport invernali, si è staccata una valanga che ha lambito le piste tra il rifugio Merano e il monte Spieler. Lunga 30 metri e larga 10, la valanga ha... 🔗trentotoday.it

Aspetta una signora fuori dalle Poste e la colpisce con un martello per rubarle la pensione: choc a due passi dal centro - A volto coperto, ha colpito con un martello alla testa una 67enne di Bari per farsi consegnare la pensione appena riscossa. Il fatto è accaduto questa mattina in via Barletta, al quartiere... 🔗quotidianodipuglia.it

Incendio a due passi dai binari, sospesa la circolazione dei treni - Rogo nei pressi dei binari della linea ferroviaria Roma-Napoli via Formia, fra le stazioni di Sessa Aurunca e Falciano. La circolazione dei treni è stata sospesa, causando disagi ai viaggiatori. Sul posto, da circa due ore, i vigili del fuoco che sono al lavoro per sedare le fiamme e... 🔗casertanews.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Da fine 2027 il Duilio ai lavori per l’aggiornamento di mezza vita; I bombardieri supersonici russi schierati al confine con la Finlandia, gomme anti-droni sulle ali sulle ali pe; Il missile ipersonico Zircon, una nuvola di plasma lo rende invisibile; Attacco Iran, comando Nato sui cieli sardi -. 🔗Cosa riportano altre fonti

Ucraina, la svolta di Biden: sì a missili Usa contro obiettivi in Russia - Il presidente Joe Biden ha autorizzato per la prima volta l'utilizzo di missili, come hanno reso noto due funzionari dell ... un sistema di missili guidati supersonici che possono essere caricati ... 🔗msn.com

Missile supersonico HF III, la nuova arma "ammazza-portaerei" di Taiwan: come funziona nella difesa anti-Cina - Taiwan ha recentemente sviluppato e testato un missile supersonico per affondare le navi straniere, che può essere lanciato da aerei da caccia. Il governo comunista cinese ha affermato che Taiwan ... 🔗msn.com