Misinto Fabio Anobile il Campione del mondo di ciclismo paralimpico condannato per truffa

condannato per truffa il ciclista paralimpico Campione del mondo Fabio Anobile, di Misinto. L’atleta 31enne di Misinto, a cui abbiamo dedicato in passato numerosi articoli per le sue eccezionali imprese sportive, viveva in un cortile del centro di Misinto. Ma di cui si sono perse le tracce ormai da mesi, dopo che per un certo . 🔗 peril ciclistadel, di. L’atleta 31enne di, a cui abbiamo dedicato in passato numerosi articoli per le sue eccezionali imprese sportive, viveva in un cortile del centro di. Ma di cui si sono perse le tracce ormai da mesi, dopo che per un certo . 🔗 Ilnotiziario.net

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Se ne parla anche su altri siti

Fabio Anobile, campione di ciclismo e di truffe: condannato a 16 mesi - Monza, 29 aprile 2025 - Il ciclista paralimpico campione mondiale Fabio Anobile, 31 anni, è stato condannato dal Tribunale di Monza a 16 mesi di reclusione e 500 euro di multa per truffa. Il 31enne, nativo di Saronno, dovrà pagare anche il risarcimento dei danni a due delle tre vittime che si sono costituite parti civili al processo davanti al giudice Carlo Ottone De Marchi. I fatti contestati ad Anobile risalgono ad un periodo tra il 2021 e il 2022. 🔗ilgiorno.it

Addio a Tonino Grosso, ex assessore comunale e padre di Fabio campione del mondo 2006 - Lutto nel mondo della politica pescarese, ma anche dello sport: si è spento all’età di 78 anni Felice Antonio Grosso, papà di Fabio che all’Italia ha regalato la coppa del mondo nel 2006. Per tutti Tonino, Grosso è stato assessore comunale sotto la seconda giunta guidata da Carlo Pace. Tanti i... 🔗ilpescara.it

Lutto per il campione del mondo ed ex neroverde Fabio Grosso: è scomparso il padre Felice Antonio - Lutto nello mondo dello sport per la scomparsa di Felice Antonio Grosso, padre di Fabio. L’allenatore del Sassuolo, che ha recentemente riportato il club emiliano in Serie A con cinque giornate d’anticipo, è stato abbracciato virtualmente da tutta la società. Grosso, campione del mondo nel... 🔗chietitoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Misinto, Fabio Anobile, il Campione del mondo di ciclismo paralimpico condannato per truffa; Dalle Paralimpiadi alla condanna. La truffa di bici e orologi di lusso: un anno e 4 mesi all’ex campione; Le Iene cercano a Misinto l’ex atleta accusato di truffe; Da Misinto a Cascais: Fabio Anobile campione mondiale di ciclismo paralimpico. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Misinto, Fabio Anobile, il Campione del mondo di ciclismo paralimpico condannato per truffa - Condannato per truffa il ciclista paralimpico Campione del Mondo Fabio Anobile, di Misinto. L’atleta 31enne di Misinto, a cui abbiamo dedicato in passato ... 🔗ilnotiziario.net

Dalle Paralimpiadi alla condanna. La truffa di bici e orologi di lusso: un anno e 4 mesi all’ex campione - Fabio Anobile, bronzo nel ciclismo a Rio 2016, incassava il denaro senza poi consegnare la merce. Proponeva gli acquisti con forti sconti approfittando del suo legame con importanti sponsor. 🔗msn.com

Fabio Anobile, campione di ciclismo e di truffe: condannato a 16 mesi - Saronno, l’atleta paralimpico giudicato colpevole dal Tribunale di Monza. Dalla vendita di bici in carbonio ad Apple, Rolex e Daytona: ecco cosa ha fatto. Tre vittime parti civili ... 🔗msn.com