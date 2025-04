Mind innovation week A Rho quaranta eventi per parlare d’innovazione e immaginare il futuro

Mind Milano innovation District sta diventando una realtà.È qui nell'area da un milioni di metri quadrati, tra Milano e Rho, a dieci anni da Expo, che Lendlease e Arexpo con la collaborazione degli oltre 25 partner, si preparano alla terza edizione della Mind innovation week, quaranta eventi per celebrare l'innovazione e immaginare il futuro. La settimana di appuntamenti dedicati all'innovazione e ai grandi temi del nostro tempo, con ospiti dal mondo scientifico, culturale e tecnologico, si terrà dal 5 al 10 maggio.

Mind Innovation Week: il festival dell'innovazione 10 anni dopo Expo - Quaranta eventi per celebrare l’innovazione e immaginare il futuro. E' la terza edizione della Mind Innovation Week che si terrà dal 5 al 10 maggio 2025, a 10 anni da Expo 2015. La settimana di appuntamenti dedicati all’innovazione e ai grandi temi del nostro tempo, con ospiti dal mondo scientifico, culturale e tecnologico, è promossa da Lendlease e Arexpo con la collaborazione degli oltre 25 partner del distretto Mind. 🔗ilgiorno.it

Università, sindaco Rho: “Campus Mind è il primo passo dei giovani per lo sviluppo della società” - (Adnkronos) – "Pensando a questo studentato da 650 posti mi immagino il primo studente che arriverà. All’interno della valigia i sogni per il futuro. Il campus Mind fa questo: è il primo passo perché i giovani possano perseguire i propri sogni e contribuire allo sviluppo della società". Lo ha detto oggi il sindaco di Rho, […] 🔗periodicodaily.com

