Minare Bitcoin è un' attività sempre meno redditizia e i grossi miner reinvestono nell' AI

Bitcoin, l'attività di mining è sempre meno redditizia e persino i grandi miner aprono i propri centri di calcolo alle applicazioni di AI. Nonostante la crescita della valutazione dei Bitcoin, l'attività di mining è sempre meno redditizia e persino i grandi miner aprono i propri centri di calcolo alle applicazioni di AI.

