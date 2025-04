Minaccia moglie e figlio con una mannaia | arrestato straniero

mannaia, ha Minacciato di morte moglie e figlio 🔗Imolaoggi.it Imolaoggi.it - Minaccia moglie e figlio con una mannaia: arrestato straniero Terrore in un appartamento a Roma dove un filippino, dopo aver impugnato una, hato di morte

Minaccia di morte e strappa i capelli alla moglie davanti al figlio piccolo: arrestato e già scarcerato - Un uomo di 27 anni è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri nella frazione di San Pietro in Vincoli, a Ravenna. Da anni ha sottoposta la moglie a un clima di terrore. Dopo l'udienza di convalida è stato scarcerato, ma ha il divieto di avvicinamento nei confronti della donna.Continua a leggere 🔗fanpage.it

