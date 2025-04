Minaccia di morte la ex moglie e gli ex suoceri per farsi ridare i soldi | assolto

Perugiatoday.it - Minaccia di morte la ex moglie e gli ex suoceri per farsi ridare i soldi: assolto “Se non mi ridate 2mila euro vi ammazzo tutti”, ma per il giudice l'imputato non è punibile per la tentata estorsione ai danni dell'ex.Secondo la giustizia, infatti, “non è punibile l’imputato che commetta il delitto di tentata estorsione a danno dei familiari allorquando vi sia l’assenza di. 🔗 Perugiatoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Aggredisce e minaccia di morte sua moglie: “Ti do ai miei amici e ti faccio prostituire” - Violenze fisiche e psicologiche, maltrattamenti e minacce di morte nei confronti della moglie, per questo un 47enne è finito a processo ed è stato condannato a tre anni e tre mesi per maltrattamenti e stalking.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Minaccia di morte e strappa i capelli alla moglie davanti al figlio piccolo: arrestato e già scarcerato - Un uomo di 27 anni è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri nella frazione di San Pietro in Vincoli, a Ravenna. Da anni ha sottoposta la moglie a un clima di terrore. Dopo l'udienza di convalida è stato scarcerato, ma ha il divieto di avvicinamento nei confronti della donna.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Uomo minaccia di morte la moglie e il figlio maggiore: “Fai sesso con tua madre, vi ammazzo” - “Fai sesso con tua madre, te la fai con lei, vi ammazzo.” È una delle minacce rivolte da un uomo alla moglie e ai due figli, nel corso di una spirale di violenza domestica che ha segnato la loro quotidianità. La donna, 43 anni, ha raccontato la sua versione davanti ai giudici del Tribunale di Viterbo, spiegando che in un’occasione lei e i figli furono costretti a dormire in auto, dopo essere stati cacciati di casa. 🔗thesocialpost.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Minaccia di morte la ex moglie e gli ex suoceri per farsi ridare i soldi: assolto; Minaccia di morte la ex moglie e gli ex suoceri per farsi ridare i soldi: assolto; Armato di mannaia minaccia di morte moglie e figlio; Ferrandina, insegue e minaccia di morte il nuovo compagno dell'ex moglie: arrestato 53enne. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Minaccia di morte l’ex moglie, dovrà stare a 500 metri da lei - Piombino. Ha trasformato la vita della ex moglie in un incubo. L’ha stretta in una morsa di paura, tanto da arrivare a minacciarla di morte. Per questo un 43enne di Piombino non si potrà avvicinare al ... 🔗msn.com

Ferrandina, arrestato 53enne per stalking e minacce all’ex moglie - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Adriana Volpe, l’ex marito condannato a 2 anni per le minacce di morte. Roberto Parli era accusato di maltrattamenti - «Mi auguro che questa sentenza serva per capire gli errori che ha fatto. L’unico obiettivo che avevo era di dargli un segnale che spero colga». Appare sollevata Adriana ... 🔗ilgazzettino.it