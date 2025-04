Mimmo Di Carlo lascia l' Ascoli | un addio inevitabile dopo una stagione deludente

Mimmo Di Carlo alla guida dell’Ascoli finisce qui. Il 61enne, a prescindere da come si evolverà la delicatissima questione societaria, non verrà riconfermato alla guida della prima squadra. Non poteva esserci altro epilogo tra l’esperto tecnico di Cassino e il Picchio. La fine del campionato e i numeri prodotti dalla sua gestione sono stati agghiaccianti alla fine del sofferente percorso portato avanti e concluso domenica con l’amara sconfitta interna per 2-1 contro un avversario già virtualmente retrocesso come il Legnago. Al termine del confronto andato in scena allo stadio Del Duca il commento post gara dell’allenatore ha lasciato ancora una volta non poche perplessità. Nel momento decisivo della stagione in realtà la sua formazione ha steccato in maniera clamorosa alcune tappe fondamentali come quelle contro Pontedera, Gubbio, Sestri Levante e Legnago. 🔗 Sport.quotidiano.net - Mimmo Di Carlo lascia l'Ascoli: un addio inevitabile dopo una stagione deludente L’avventura diDialla guida dell’finisce qui. Il 61enne, a prescindere da come si evolverà la delicatissima questione societaria, non verrà riconfermato alla guida della prima squadra. Non poteva esserci altro epilogo tra l’esperto tecnico di Cassino e il Picchio. La fine del campionato e i numeri prodotti dalla sua gestione sono stati agghiaccianti alla fine del sofferente percorso portato avanti e concluso domenica con l’amara sconfitta interna per 2-1 contro un avversario già virtualmente retrocesso come il Legnago. Al termine del confronto andato in scena allo stadio Del Duca il commento post gara dell’allenatore hato ancora una volta non poche perplessità. Nel momento decisivo dellain realtà la sua formazione ha steccato in maniera clamorosa alcune tappe fondamentali come quelle contro Pontedera, Gubbio, Sestri Levante e Legnago. 🔗 Sport.quotidiano.net

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Se ne parla anche su altri siti

Ascoli di Mimmo Di Carlo: Salvezza in C, ma Fallimento Totale - L’Ascoli di Mimmo Di Carlo è salvo, ma ha fallito sotto ogni punto di vista. La squadra che sul campo del Sestri Levante ha ottenuto il pass per il prossimo campionato di C non ha mai saputo riconquistare i tifosi attraverso prestazioni e risultati. Quell’attaccamento alla maglia bianconera che in passato aveva sempre contraddistinto il Picchio ormai sembra essersi perso definitivamente. Dall’inizio del cammino ad oggi è stato tutto decisamente faticoso dentro e fuori dal rettangolo verde. 🔗sport.quotidiano.net

Bis per Mimmo Di Carlo. Ascoli, prova al Del Duca - L’Ascoli prova a spezzare la scia nera e soprattutto a non pensare, anche se soltanto per qualche ora, a cosa potrebbe accadere tra qualche mese con le ben note problematiche che fuori dal rettangolo di gioco attanagliano il club ormai da parecchio tempo tra cessione annunciata dall’attuale proprietà e la preoccupante situazione economica. La sfida interna contro l’Arezzo dell’ex Bucchi - fischio d’avvio allo stadio Del Duca alle ore 15 al segnale dell’arbitro Bozzetto di Bergamo - sarà contraddistinta dal ritorno in panchina di Mimmo Di Carlo che a gennaio era stato buttato selvaggiamente ... 🔗sport.quotidiano.net

Massimo Di Carlo lascia Cdp per motivi personali - Un addio importante da Cdp. A lasciare per motivi personali è Massimo Di Carlo, vicedirettore generale nonché direttore del business dell’ente di via Goito. Di Carlo, 61 anni, laurea alla Bocconi, vi era approdato nel marzo del 2022 chiamato dall’ad Dario Scannapieco cui riportava direttamente, dopo aver avuto un’esperienza quasi trentennale in Mediobanca, dove è entrato nel 1987 diventando nel 2006 vicedirettore generale con responsabilità sulle attività di lending e finanza strutturata. 🔗lettera43.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Mimmo Di Carlo lascia l'Ascoli: un addio inevitabile dopo una stagione deludente; Ascoli di Mimmo Di Carlo: Salvezza in C, ma Fallimento Totale; Ascoli di Mimmo Di Carlo: Salvezza in C, ma Fallimento Totale; Calcio – Serie C, Mimmo di Carlo esonerato via social dall’Ascoli. 🔗Cosa riportano altre fonti

Mimmo Di Carlo lascia l'Ascoli: un addio inevitabile dopo una stagione deludente - L'Ascoli non conferma Mimmo Di Carlo come allenatore dopo una stagione deludente in serie C, conclusa al 15° posto. 🔗sport.quotidiano.net

Ascoli: Di Carlo non sarà più l’allenatore, patron Pulcinelli lo annuncia in diretta televisiva - ASCOLI PICENO – Non sarà Mimmo Dì Carlo l’allenatore dell’Ascoli la prossima stagione. 🔗picenooggi.it

Ascoli di Mimmo Di Carlo: Salvezza in C, ma Fallimento Totale - Domenica al Del Duca la tappa conclusiva contro il Legnago (avvio alle 16.30) farà scendere i titoli di coda su un’altra annata drammatica. I biglietti a 5 euro in curva e alla tribuna Mazzone non ... 🔗msn.com