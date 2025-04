Milik Juve il polacco festeggia il rinnovo | Il viaggio continua Il suo messaggio ai tifosi dopo l’annuncio del club – FOTO

Milik Juve, festeggia il rinnovo: il messaggio social dell’attaccante dopo il prolungamento fino al 2027 – FOTOdopo l’ufficialità del rinnovo fino al 2027, Arek Milik festeggia sui social il prolungamento con la Juventus. «Il viaggio continua. Non vedo l’ora di tornare in campo!», ha scritto su Instagram il centravanti polacco ex Napoli e Marsiglia. La firma permette ai bianconeri di spalmare l’ingaggio del giocatore su due anni.Milik JuveMilik festeggia così il rinnovo con la Juve fino a giugno 2027. .com 🔗 Juventusnews24.com - Milik Juve, il polacco festeggia il rinnovo: «Il viaggio continua». Il suo messaggio ai tifosi dopo l’annuncio del club – FOTO il: ilsocial dell’attaccanteil prolungamento fino al 2027 –l’ufficialità delfino al 2027, Areksui social il prolungamento con lantus. «Il. Non vedo l’ora di tornare in campo!», ha scritto su Instagram il centravantiex Napoli e Marsiglia. La firma permette ai bianconeri di spalmare l’ingaggio del giocatore su due anni.così ilcon lafino a giugno 2027. .com 🔗 Juventusnews24.com

