Milano saluti romani per 50 anniversario morte di Sergio Ramelli in via Paladini da una finestra viene intonata Bella Ciao - VIDEO

Milano, 50 anni dalla morte di Sergio Ramelli. Santanchè: “Sbagliato commemorarlo con saluti romani” - Il 29 aprile del 2025 ricorrono i 50 anni dalla morte a Milano di Sergio Ramelli, lo studente 18enne militante del Fronte della Gioventù che morì nel 1975 dopo l’aggressione da parte di un gruppo di militanti della sinistra extraparlamentare legati ad Avanguardia Operaia. Per l’occasione, si è tenuto un evento commemorativo in Regione Lombardia, al quale ha partecipato anche la ministra del Turismo, Daniela Santanchè. 🔗lapresse.it

La Procura di Milano presenta ricorso contro le assoluzioni per i saluti romani - I pm chiedono un processo d’Appello dopo la sentenza del Tribunale del 28 novembre scorso che aveva assolto «perché il fatto non sussiste» 23 militanti di estrema destra 🔗ilgiornale.it

La Russa si infuria coi giornalisti alla cerimonia per Sergio Ramelli a Milano, il video: “Non voglio parlare dei saluti romani” - Milano – Come accaduto in altre occasioni, è avvenuto uno scontro verbale tra il presidente del Senato Ignazio La Russa e i giornalisti presenti alla commemorazione per i 50 anni della morte di Sergio Ramelli, lo studente milanese ucciso nel 1975 da un gruppo di giovani di estrema sinistra legati ad Avanguardia Operaia, poi condannati negli anni Ottanta. Alla cerimonia era presente anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala. 🔗ilgiorno.it

Corteo per Sergio Ramelli a Milano, saluti romani e petardo esploso davanti alla targa del 18enne morto 50 anni fa - Più di 2mila persone si sono ritrovate in via Paladini a Milano per il 50esimo anniversario della morte di Sergio Ramelli ... 🔗fanpage.it

Corteo per Sergio Ramelli, durante i saluti romani parte Bella ciao e loro minacciano: “Esci fuori” - Momenti di tensione durante le celebrazioni per il 50esimo anniversario della morte di Sergio Ramelli a Milano, quando i residenti di un palazzo in via ... 🔗fanpage.it

Milano ricorda Ramelli, mentre la Procura riapre il caso sui saluti romani di sette anni fa - Il sindaco presente ma senza fascia tricolore alla commemorazione: "Una via a Ramelli? No, a tutte le giovani vittime del terrorismo. Spero che ... 🔗affaritaliani.it