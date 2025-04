Milano nasconde segreti romani sotto l’asfalto | La città ritrovi un’identità partendo da quei resti

Milano – Cosa può fare la pubblica amministrazione per valorizzare gli elementi di interesse della città? Norme, investimenti e gruppi di progetto. È la risposta di Marco Engel, urbanista e presidente Inu, Istituto Nazionale Urbanistica della sezione Lombardia, che ha individuato le modalità con cui realizzare gli interventi definiti da Alberico Belgiojoso per “fare bella” Milano, in un’ottica di progettazione che dia rilievo alla forma urbana valorizzando il patrimonio storico. Qual è il primo step per valorizzare le presenze storiche in città coinvolgendo la pubblica amministrazione? “Milano è ricca di elementi della storia non adeguatamente considerati e di cui facilmente non ci si accorge. A partire dalle tracce della città romana fino alle evidenze di epoca ottocentesca; alcune sono quasi nascoste. 🔗 Ilgiorno.it - Milano nasconde segreti romani sotto l’asfalto: “La città ritrovi un’identità partendo da quei resti” – Cosa può fare la pubblica amministrazione per valorizzare gli elementi di interesse della? Norme, investimenti e gruppi di progetto. È la risposta di Marco Engel, urbanista e presidente Inu, Istituto Nazionale Urbanistica della sezione Lombardia, che ha individuato le modalità con cui realizzare gli interventi definiti da Alberico Belgiojoso per “fare bella”, in un’ottica di progettazione che dia rilievo alla forma urbana valorizzando il patrimonio storico. Qual è il primo step per valorizzare le presenze storiche incoinvolgendo la pubblica amministrazione? “è ricca di elementi della storia non adeguatamente considerati e di cui facilmente non ci si accorge. A partire dalle tracce dellaromana fino alle evidenze di epoca ottocentesca; alcune sono quasi nascoste. 🔗 Ilgiorno.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

Milano, in piazza Giuseppe Grandi si nasconde un pezzo di storia: “Qui c’è un bunker sotterraneo” - Milano – Qui si nasconde uno dei primi rifugi antiaerei della città, un labirinto di 25 stanze in cemento armato che poteva ospitare oltre 400 persone. Il bunker sotterraneo fu costruito nel 1936 e venne utilizzato durante la Seconda guerra mondiale: si trova in piazza Giuseppe Grandi, lungo corso Ventidue Marzo, nella zona est di Milano. Gli ingressi erano in cima al terrapieno, ai lati della fontana, vicino alla colonna che fungeva da condotto di aerazione e dalla cui sommità oggi sgorga una cascata. 🔗ilgiorno.it

La Procura di Milano presenta ricorso contro le assoluzioni per i saluti romani - I pm chiedono un processo d’Appello dopo la sentenza del Tribunale del 28 novembre scorso che aveva assolto «perché il fatto non sussiste» 23 militanti di estrema destra 🔗ilgiornale.it

Divorzio Totti-Blasi, Cristiano Iovino in tribunale per testimoniare: il caffè a Milano e gli incontri segreti, le parole del presunto amante di Ilary - Cristiano Iovino chiamato a testimoniare nella causa di divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Mentre la conduttrice prepara il ritorno su Mediaset con il suo nuovo love game "The... 🔗leggo.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Milano nasconde segreti romani sotto l’asfalto: “La città ritrovi un’identità partendo da quei resti”; Appartamenti Segreti” – Il romanzo di Darla Norey dove Milano diventa la città del piacere e del mistero; Roma si prepara ad accogliere l’arte visionaria di Jan Fabre; Il Conte di Montecristo, itinerario alla scoperta della Roma raccontata da Dumas. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne