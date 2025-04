Milano cantano Bella ciao in risposta al corteo neofascista

Bella ciao" alle finestre delle loro case, mentre sfilava il corteo neofascista di "camerati" lungo le vie di Città Studi. L'occasione del raduno è stato il 50esimo anniversario dell'omicidio di Sergio Ramelli. Nel momento del 'presente' in via Paladini la commemorazione è stata accompagnata dal canto partigiano, provocando la reazione dei militanti dell'ultradestra.

Saluto romano per Ramelli a Milano, dal palazzo vicino risuona Bella ciao: i manifestanti rispondono con insulti - Come ogni anno si è concluso con il rito del “presente” e il saluto romano, in via Paladini a Milano, il corteo per il 50esimo anniversario della morte di Sergio Ramelli. Da un palazzo vicino è risuonata ad alto volume Bella ciao, il canto popolare dedicato alla Resistenza. Alcuni manifestanti hanno replicato con insulti, e sono stati fatti esplodere alcuni petardi, poi gli organizzatori hanno riportato l’ordine e la manifestazione si è sciolta. 🔗ilfattoquotidiano.it

I manifestanti sfidano il divieto e cantano "Bella ciao" - Anpi contro l'amministrazione comunale che aveva sancito lo stop in relazione alle prescrizioni per il lutto nazionale da osservare per papa Francesco 🔗ilgiornale.it

Saluti romani a Dongo, antifascisti cantano ‘Bella Ciao’ - Un centinaio di neofascisti hanno omaggiato questa mattina con saluti romani e rose rosse i 15 gerarchi fascisti che, in fuga con Mussolini verso la Svizzera, vennero catturati e fucilati 80 anni fa a Dongo dai partigiani comandati da Walter Audisio, il 28 aprile del 1945. Sul parapetto che affaccia sul lago di Como, i neofascisti hanno prima appeso i fiori e poi, ordinati su più file, hanno fatto la chiamata del presente facendo i saluti romani. 🔗lapresse.it

25 Aprile, i manifestanti cantano "Bella ciao" al corteo di Milano - I manifestanti cantano "Bella ciao" al corteo di Milano per il 25 aprile. Presenti i rappresentanti di Pd e Avs. (Alexander Jakhnagiev) ... 🔗ilgiornale.it

Milano, il saluto romano per Sergio Ramelli viene interrotto con "Bella Ciao" suonata da balcone - "Camerata Sergio Ramelli. Presente! Presente! Presente!". Braccia tese a fare il saluto romano e poi, nel silenzio generale, da un balcone, Bella Ciao riarrangiata da Goran Bregovic rompe un momento t ... 🔗milano.repubblica.it

Milano, corteo neofascista per Ramelli: "Bella ciao" dalle finestre - (LaPresse) Sono diversi i milanesi che hanno scelto di cantare 'Bella ciao' alle finestre delle loro case, mentre sfilava il lungo corteo di "camerati" che ha attraversato le vie ... 🔗ilmattino.it