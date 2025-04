Milanello da sogno per gli atleti del Vharese | Leao Theo e Emirates regalano emozioni

atleti del Vharese. Grazie a Fondazione Milan ed Emirates, hanno potuto allenarsi a Milanello 🔗Pianetamilan.it Pianetamilan.it - Milanello da sogno per gli atleti del Vharese: Leao, Theo e Emirates regalano emozioni Una giornata splendida quella vissuta daglidel. Grazie a Fondazione Milan ed, hanno potuto allenarsi a

Vharese, giornata «particolare» per gli atleti: allenamento a Milanello accanto alla squadra di Sergio Conceiçao - Un’esperienza voluta da Fondazione Milan ed Emirates: i giocatori paralimpici si alleneranno nel centro sportivo del Diavolo. «Testimonianza significativa dell’abbattimento delle barriere» ... 🔗milano.corriere.it