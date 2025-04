Milan tra DS panchina e mercato | il diavolo pesca in Argentina? Intanto Furlani…

Milan nella giornata di oggi, mercoledì 30 aprile 2025: tra DS e calciomercato 🔗Pianetamilan.it Pianetamilan.it - Milan tra DS, panchina e mercato: il diavolo pesca in Argentina? Intanto Furlani… Le notizie più importanti finora pubblicate sulnella giornata di oggi, mercoledì 30 aprile 2025: tra DS e calcio

Panchina Milan, Ludi (ds Como): “Futuro Fabregas? Non parlo per lui, ma …” - Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Cesc Fabregas, accostato alla panchina del Milan 🔗pianetamilan.it

Bianchin: “Panchina Milan? C’è da aspettare. Senza il nuovo DS…” - Intervenuto a Radio Punto Nuovo, Luca Bianchin ha parlato del Milan e dei rumors legati al prossimo allenatore dei rossoneri 🔗pianetamilan.it

Milan tra mercato, futuro DS, e stadio: tutti i nodi da sciogliere. Intanto Furlani… - Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella giornata di oggi, martedì 15 aprile 2025: tra allenatore e calciomercato e DS 🔗pianetamilan.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Settimana d'oro, ma bisogna cambiare. Panchina, ds, mercato...; ?? Milan: da Tare a Sartori, ricomincia il casting per il ds. De Zerbi: Resto a Marsiglia; Milan, con Tare finisce una storia ma ne inizia un'altra: dalla panchina al mercato; Milan-Tare, la strada è in discesa. E l'ex Lazio porta Allegri in panchina.

Milan: scippo alla Lazio, arriva con Sarri in panchina - Il Milan potrebbe piazzare un colpo di calciomercato importante dalla Lazio con Sarri in panchina: ecco i dettagli ... 🔗spaziomilan.it

Milan, caos per il ruolo di ds: braccio di ferro con l'Atalanta per D'Amico. Il retroscena sull'ipotesi Sarri - Milan sempre a caccia di un nuovo direttore sportivo in vista della prossima stagione, con un occhio alla panchina: da Tony D'Amico al retroscena Sarri. 🔗sport.virgilio.it

Caos Milan, scoppia la bufera sul nuovo ds: “Ci sono più posizioni contrastanti” - Nonostante il raggio di sole della finale di Coppa Italia, le tenebre sul futuro del Milan non sono state ancora dissipate ... 🔗spaziomilan.it