Milan torna viva la pista Sarri per il futuro | il retroscena e la situazione

Milan e Conte: un futuro incerto, ma la pista resta viva - Il Milan guarda al futuro: in bilico Conceição, ma serve prima il ds Il futuro di Sergio Conceição al Milan è appeso a un filo. Le prossime due partite, decisive per la sua permanenza sulla panchina rossonera, potrebbero determinare la sua sorte. Nonostante la fiducia a breve termine, la società sta già iniziando a riflettere su possibili alternative. La prossima stagione, infatti, non può permettersi di essere un altro capitolo deludente per il club milanese. 🔗terzotemponapoli.com

Kessiè torna in Serie A, che colpo: Milan tradito - Franck Kessié può tornare in Serie A al termine dell’esperienza in Saudi League con l’Al Ahli In una stagione tutt’altro che soddisfacente per il Milan, inevitabili sono stati i paragoni con le formazioni del recente passato rossonero. Si è discusso, in particolare, se l’attuale organico a disposizione di Conceicao sia superiore o meno quello che vinse lo Scudetto con Pioli. Kessiè torna in Serie A, che colpo: Milan tradito – Tvplay. 🔗tvplay.it

Calciomercato Milan, Tuttosport: Alessandro Florenzi torna a disposizione: Zlatan Ibrahimovic prepara il rinnovo? - In vista del calciomercato, il Milan come riferisce Tuttosport, per Alessandro Florenzi rinnovo in vista, questa l’idea di Zlatan Ibrahimovic Il Milan ritrova Alessandro Florenzi, il terzino è tornato a disposizione del tecnico Sergio Conceicao che potrebbe portarlo con se trasferta di Lecce. Il terzino rossonero ieri è tornato in gruppo ed è stato accolto dall’intero gruppo con applausi e anche sui social è stato celebrato dai suoi compagni di squadra. 🔗dailymilan.it

Milan, torna viva la pista Sarri per il futuro: il retroscena e la situazione - Fra presente e futuro: il Milan si gioca un finale di stagione tutto da vivere con una finale di Coppa Italia da disputare contro il Bologna (e che può risultare. 🔗calciomercato.com

Milan, ritorno di fiamma: c’è anche lui per il dopo Conceicao! - Milan, Furlani tiene viva la pista: c’è anche lui in corsa per il dopo Conceicao! – lapresse – spaziomilan.it Come riportato da calciomercato.com, tra i vari nomi è spuntata anche una nuova ... 🔗spaziomilan.it

Allegri Milan, la pista si è raffreddata? L’ultima novità cambia il destino del tecnico livornese. Cosa è successo - Allegri Milan, l’imminente arrivo di Fabio Paratici come nuovo DS potrebbe allontanare il livornese dalla panchina rossonera: De Zerbi in pole Come riportato da Repubblica, il possibile ingaggio da ... 🔗milannews24.com