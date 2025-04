Milan nuovo allenatore | l’annuncio da Milano

Milan non vede l'ora di tornare protagonista in Serie A. Finalmente è arrivata la svolta per l'allenatore: ecco il nuovo annuncio da Milano

Pochi minuti fa è arrivata la conferma: è davvero molto vicino al ritorno in panchina. L'ex allenatore della Juventus si è preso un altro anno sabbatico, ma ora vorrebbe subito mettersi al lavoro. In questi mesi si è aggiornato continuamente, ma spunta la nuova decisione che riguarda da vicino il suo futuro.

Milan, nuovo allenatore: l'annuncio da Milano – Lapresse – calciomercato.it 

Saranno settimane intense per arrivare alla chiusura definitiva. L'allenatore toscano è pronto a sognare in grande in Serie A: spunta la decisione in vista della prossima stagione. Una nuova sfida firmando subito con una big italiana: ecco la sua voglia di arrivare sempre più in alto.

Milan, Paratici ha scelto il nuovo allenatore: rivelazione di Cassano - Il Milan si sta occupando della scelta del nuovo direttore sportivo, da cui passerà molto per il nuovo allenatore e il calciomercato: annuncio di Cassano Tra le squadre che hanno deluso di più in questa stagione c’è sicuramente il Milan. È vero, i rossoneri hanno vinto la Supercoppa italiana ai danni dell’Inter, ma sono anche usciti prematuramente dalla Champions League dopo due grossi scivoloni contro Dinamo Zagabria e Feyenoord. 🔗rompipallone.it

Milan, così sfuma il nuovo allenatore: colpa della Premier - Una notizia inaspettata dalla Premier League beffa il Milan per quanto riguarda l’arrivo del prossimo tecnico Il Milan sta cercando in tutti i modi di rendere più positiva possibile una stagione tutt’altro che memorabile. L’attuale nono posto in Serie A e l’eliminazione ai playoff di Champions League non possono rendere soddisfatta la dirigenza rossonera, arrivata al punto di esonerare Fonseca. Al suo posto è arrivato Conceicao che anche se non è riuscito ad avvicinare il Milan nei primi quattro posti in campionato, è riuscito a lasciare il segno nelle due coppe nazionali vincendo la ... 🔗tvplay.it

Serie A: Fabregas nuovo allenatore, l’annuncio del ds - Il tecnico spagnolo sta facendo molto bene con il Como ed è finito nel mirino di diverse big italiane. E in queste ultime ore è arrivato un annuncio importante Il Como è sicuramente tra le rivelazioni di questo campionato. Il club lariano sta attirando l’attenzione di diversi addetti ai lavori per il progetto e per la volontà di scommettere sui giovani e di vincere. Sicuramente uno degli artefici di quanto sta facendo la squadra lombarda è Fabregas. 🔗rompipallone.it

Nuovo allenatore Milan? L’annuncio di Moncada in diretta tv riaccende il dibattito - Nuovo allenatore Milan? L'annuncio di Moncada in diretta tv riaccende il dibattito. Le parole del dirigente rossonero offrono spunti. In quest'era di continui cambiamenti e incertezze nel calcio, le s ... 🔗msn.com

Milan News – Ultim’ora, Cardinale ha deciso: “Il nuovo allenatore sarà…” - Arrivano grosse indiscrezioni sul possibile nuovo allenatore del Milan in vista della prossima stagione: ecco le ultime news in merito ... 🔗msn.com

Milan, futuro allenatore legato al nuovo ds: ecco quale profilo avanza - Il Milan sta valutando con attenzione quale allenatore prendere in vista del prossimo anno. Ecco quale profilo avanza ... 🔗msn.com